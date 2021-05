La DGT podrà multar per portar el mòbil al cotxe, encara que no l'estiguis fent servir

Un home usant el telèfon a l'volant - Fotografia de Alexandre Boucher en Unsplash





La Direcció General de Trànsit (DGT) s'ha proposat acabar amb l'ús imprudent dels smartphones en els cotxes i, per això, endurirá les sancions que s'apliquen per usar el mòbil mentre es condueix. L'autoritat competent també podrà aplicar la mateixa multa tot i que el presumpte infractor no estigui utilitzant el dispositiu però ho estigui col·locant o el porti en un lloc incorrecte o indegut dins el cotxe.





Actualment, l'ús del mòbil mentre es condueix està penat amb una multa de 200 euros i la retirada de tres punts del carnet. Amb la nova reforma, es mantindrà el mateix perjudici econòmic però augmentaran els punts que es perden, fins a 6. Es podrà aplicar la mateixa multa encara que l'usuari no estigui fent servir el telèfon en aquest moment però es presumeixi que ho anava a utilitzar.





I com podrà apreciar l'agent de l'autoritat que anàvem a utilitzar el telèfon encara que no ho estiguem fent? Un dels supòsits serà portar el dispositiu a la mà, estigui o no bloquejat. També poden aplicar la mateixa multa si el mòbil està posat en un lloc indegut, com les cames o el quadre de comandaments. Seguirà sense estar penat l'ús del mòbil amb mans lliures.





MÉS DE 300 MORTS A L'ANY PER DISTRACCIONS AL VOLANT





Concretament el 2019, la distracció apareix com a factor concurrent en un 28% dels accidents amb víctimes mortals, amb 359 morts a Espanya. Per això, la DGT està amb mitjans per controlar aquest tipus d'infracció, com són els 12 helicòpters, els 3 drons o les 216 càmeres fixes instal·lades a les vies.





A tots aquests instruments s'ha sumat l'ús de 15 furgonetes itinerants sense retolar que circulen com qualsevol altre vehicle per carretera, però que a causa de les dimensions de les mateixes, permeten als agents de l'Agrupació de Trànsit que van dins d'ella una millor visió del comportament dels conductors al volant: ús del mòbil, navegadors ...





Els tipus d'accidents més freqüents deguts a distraccions són la sortida de la via, les col·lisions frontals, el xoc amb el vehicle precedent o l'atropellament.