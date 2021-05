L'ambaixadora del Marroc a Espanya: "Hi ha actes que tenen conseqüències i s'han d'assumir"

Karima Benyaich @ep







L'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, ha assegurat avui que en les relacions entre països hi ha actes que tenen conseqüències, "i s'han d'assumir", en velada referència a la decisió d'Espanya de prestar atenció mèdica al líder del Front Polisario , Brahim Ghali.





En declaracions abans d'acudir a la convocatòria realitzada per la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, l'ambaixadora del Marroc ha insistit que hi ha "actituds que no es poden acceptar". Ha afegit que les relacions entre països veïns i amics s'ha de basar en "la confiança mútua, que s'ha de treballar i nodrir".





Finalment, ha qualificat de "inusual" la rapidesa amb què ha estat convocada per la ministra espanyola d'Exteriors i ha assenyalat que no descarta que el seu Govern la cridi a consultes en les pròximes hores.