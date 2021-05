Metges d'Àustria aconsegueixen tractar amb èxit els trombes després de rebre la vacuna contra la Covid

Metges del Departament de Medicina I de la MedUni de Viena i de l'Hospital General de Viena han tractat amb èxit un cas agut de la síndrome de trombocitopènia trombòtica induïda per la vacuna (VITT), una trombosi en llocs inusuals del cos associada a un baix recompte de trombòcits (plaquetes de la sang) i a un trastorn de la coagulació que es produeix després de rebre una vacuna contra la COVID-19 com Janssen o AstraZeneca.





Dosi de la vacuna contra la Covid-19 @ep





La causa més probable de la VITT és una resposta immunitària defectuosa, en la qual es produeixen anticossos activadors dels trombòcits que provoquen trombocitopènia (baix recompte de plaquetes) i trombosi. La taxa de mortalitat a la VITT és elevada (40-50%) i la síndrome requereix un tractament immediat i adequat. No obstant això, les recomanacions actuals són només empíriques i es basen en dades 'in vitro'.





Ara, aquests metges austríacs s'han tractat amb èxit a una pacient que patia VITT. La pacient va ingressar a l'hospital amb un recompte baix de plaquetes i nivells baixos de fibrinogen. El fibrinogen és una proteïna que té un paper important en la coagulació de la sang. "A part d'això, els seus valors de dímer D, que indiquen trombosi, eren molt elevats i un assaig va donar un clar resultat positiu d'anticossos contra l'heparina-PF4, tots ells signes de trombosi incipient", explica un dels líders de l'estudi, Paul Knöbl.





Els metges van actuar amb rapidesa i el pacient va respondre immediatament al tractament amb una dosi elevada de concentrats d'immunoglobulina intravenosa, cortisona i anticoagulants específics, de manera que es va evitar la trombosi. Els concentrats d'immunoglobulina contenen anticossos que poden bloquejar la resposta immunitària incorrecta. Els preparats habituals d'heparina no s'han d'utilitzar per prevenir la coagulació, ja que poden desencadenar la trombosi o agreujar-la.





"En aquest cas hem pogut descriure, per primera vegada, l'eficàcia d'una estratègia de tractament potencialment vital per a la trombosi induïda per vacunes", afirma Knöbl. Aquests nous resultats s'han publicat a la revista 'Journal of Thrombosis and Haemostasis'.





D'una banda, els resultats donen suport a les recomanacions actuals de tractament, però també mostren que cal un diagnòstic ràpid i l'inici immediat del tractament per evitar una trombosi que posi en perill la vida. "Aquesta experiència podria ser de gran ajuda per tractar a altres pacients amb afeccions similars", rebla el científic.