El 47% d'ajuntaments catalans gastarà menys diners en música per a les festes majors

Un 47% dels ajuntaments catalans gastarà menys en grups musicals per a les festes majors d'aquest any, segons l'estudi 'La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors al Col·lectiu ARC', realitzat pels economistes Ferran Blanch i Oriol Cesena, d'Esade.





Ho han explicat aquest dimarts en el debat 'Les programacions municipals: 1 dels motors Econòmics de país', que també ha comptat amb la participació de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Cañizares.





El president de l'Acadèmia de la Música, Gerard Quintana, i el president de Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), Jordi Gratacós, també han intervingut.





Imatge del teaser de les 'Jornades sobre la importància de la programació musical i cultural de la festa major', organitzades per l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC). - ARC





Cesena ha explicat que el 93,3% dels municipis catalans de més de 500 habitants asseguren que celebraran festes majors aquest estiu, però que "distaran molt de les de 2019".







"MÍNIMS HISTÒRICS"





El 50% dels ajuntaments diu que contractarà menys grups i que seran de caràcter local o de menys popularitat, i el 47% afirma que gastarà menys que el 2019, de manera que la despesa mitjana per habitant en contractació de grups de música serà de 2,07 euros, una xifra que està en "mínims històrics".





Així, "només" un 38,6% del pressupost de la festa major es destinarà a la contractació de grups de música, de manera que, dels 41,3 MEUR previstos per la seva celebració a Catalunya, 16 milions seran per als grups.





L'estudi ha estat encarregat per l'ARC, i el seu president ha expressat la seva decepció amb les administracions municipals després de conèixer els resultats.





"UNA INCONSISTÈNCIA"





Segons Blanch, la dada és greu si es té en compte que els ajuntaments consideren que la programació musical és un dels actes més importants de la festa major, el que més públic atrau d'altres municipis i el que més impacte econòmic genera: "Hi ha una inconsistència ".





Ha explicat que les dades recollides reflecteixen que una bona festa major està associada a una bona contractació musical, però que els ajuntaments "semblen més preocupats en el format i la seguretat de les festes majors que en l'essència".





Gerard Quintana ha dit que es pregunta si la música ha d'estar sustentada per aquesta "fragilitat, de dependre majoritàriament del món municipal, que no respon i no es coordina", i ha suggerit que alguns dels concerts podrien no ser gratuïts, com succeeix amb les altres disciplines artístiques.





Cañizares ha destacat que alguns ajuntaments no han centrat la contractació musical estrictament a la festa major, i que l'important és que la partida municipal dedicada a la cultura es mantingui o creixi, sense importar el moment en què es contractin els grups.





Ponsa ha recordat al seu torn que el sector musical és el més afectat per la pandèmia en l'àmbit cultural, però que el pla de rescat per a tot el sector està funcionant des del seu nomenament al setembre.