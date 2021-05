VÍDEO: Guardiola es fuma un pur gegant després de la victòria del City a la Champions

A principis de maig es van jugar les semifinals de la Champions i el Manchester City, l'equip entrenat per Josep Guardiola, va aconseguir eliminar al PSG guanyant tant l'anada com la tornada. D'aquesta manera, els blues han aconseguit arribar a la seva primera final de Champions i optar, per primera vegada, a ser el millor equip d'Europa.





La gesta es va celebrar amb magnificència al vestidor del Manchester, i aquesta setmana s'han publicat les imatges. Josep Guardiola va celebrar la victòria com un bon anglès, cantant Oasis, i amb un pur gegant a la mà.





Aquí poden veure les imatges: