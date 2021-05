El Suprem ratifica les multes contra Renault, Peugeot i Citroën per infringir la Llei de Competència

La Sala III del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha confirmat les sancions per un total de 48 milions d'euros imposades el 2015 per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) a Renault, Peugeot i Citroën per pràctiques contràries a la Llei de Defensa de la Competència.





Logos de Renault, Peugeot i Citroën @ep





En la seva resolució, el Suprem ha desestimat els recursos plantejats per Renault Espanya Comercial, Automòbils Citroën Espanya i Peugeot Espanya contra les sentències de l'Audiència Nacional que van confirmar al seu torn les sancions imposades el 23 de juliol de 2015 aquestes empreses per la CNMC per import de 18,2 milions d'euros, 14,7 milions i 15,7 milions, respectivament.





Tal com explica l'alt tribunal, la CNMC va imposar a les esmentades societats, i a altres fabricants d'automòbils que tenen pendents recursos davant la Sala, sancions de multa com a responsables d'una conducta constitutiva d'infracció de la Llei de Defensa de la Competència, per la seva participació en un càrtel d'intercanvi d'informació confidencial, futura i estratègica en les àrees de gestió empresarial, postvenda i màrqueting d'automòbils des de febrer de 2006 fins a juliol de 2013.





Segons l'escrit del Suprem l'Audiència Nacional va desestimar el recurs contenciós d'aquestes empreses i va declarar ajustada a dret la resolució de la CNMC que va apreciar la comissió de les infraccions al considerar que les empreses van intercanviar informació estratègica amb altres firmes fabricants i importadores de vehicles de motor a Espanya.





Després d'analitzar la seva pròpia jurisprudència i la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sala el Suprem va arribar a la conclusió que "un intercanvi d'informació entre empreses competidores referent a preus i altres aspectes comercials", que va tendir a "homogeneïtzar" comportaments comercials, és constitutiu d'un càrtel, segons recull la llei.





Va ser en 2015 quan la CNMC va imposar la multa més gran de la seva història al sancionar amb un total de 171 milions d'euros a vint empreses fabricants, distribuïdores, comercialitzadores i prestadores de serveis de postvenda a tot el territori nacional espanyol per pràctiques pròpies d'un càrtel, després de donar per provada una infracció "única i continuada" consistent en el "intercanvi sistemàtic d'informació confidencial comercialment sensible, tant actual com futura i altament desagregada, que cobria la pràctica totalitat de les activitats realitzades".