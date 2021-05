El cessament de les mesures de suport a les empreses pot provocar un augment de la desocupació, segons Coface

El 34% de les empreses a Espanya ha deixat de ser solvents a causa de la Covid-19, però segueixen operant gràcies a la prolongació de les principals mesures de suport estatal, segons assenyala l'asseguradora de crèdit Coface en el seu últim baròmetre de risc sectorial i país.

El document apunta que la salut financera de les empreses s'ha deteriorat significativament el 2020, el que podria repercutir en un augment de les insolvències.





Segons l'empresa, el 2020, les insolvències haurien d'haver augmentat un 19% a Espanya, un 7% a Itàlia i un 6% a França i Alemanya. A nivell europeu, s'estima el nombre d'insolvències ocultes en el 44% de les registrades a França el 2019, el 39% per a Itàlia i el 21% per a Alemanya.





Si les principals restriccions a la mobilitat s'aixequen després de l'estiu, l'estudi preveu que això s'acompanyi del cessament gradual de les mesures de suport a les empreses, la qual cosa podria provocar un augment de la desocupació. A més, també veu probable que l'augment del deute corporatiu, permès pels préstecs de garantia estatal, limiti la capacitat d'inversió de les empreses.





Malgrat això, l'economia global creixerà un 5,1% el 2021, gràcies a l'avanç en Estats Units, segons les estimacions realitzades per l'asseguradora de crèdit Coface en el seu últim baròmetre de risc sectorial i país.





L'estudi reflecteix que el panorama macroeconòmic s'ha tornat heterogeni com a conseqüència de la incertesa derivada de la propagació de la Covid-19 i apunta als processos de vacunació com a claus per a la recuperació econòmica. En aquest context, les perspectives de retorn a la normalitat són diferents i incertes per a tots els sectors geogràfics i d'activitat.





Coface estima que la recuperació econòmica prendrà impuls a partir de l'estiu de 2021, quan una gran proporció de la població dels Estats Units i Europa estigui vacunada. No obstant això, hi ha el risc que el procés de vacunació es retardi, a causa, en gran mesura, a les limitacions de subministrament dels fabricants, derivades de l'escassetat de certs components i de les restriccions d'exportació.





A més dels Estats Units, diferents sectors de l'economia mundial, principalment indústria i comerç, podrien recuperar el seu nivell d'activitat anterior a la crisi aquest estiu.





No obstant això, altres sectors, el sector serveis, i especialment aquells que impliquen contacte físic amb els clients, i en les economies europees, tindran més dificultats. La recuperació també es veu obstaculitzada en algunes de les principals economies emergents a causa de l'augment de la inflació, que està obligant als bancs centrals a endurir la seva política monetària.





La firma considera a més que és improbable que el PIB de la zona euro torni a xifres pre-crisi abans de 2022.