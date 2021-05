Tanca les finestres: les concentracions de pol·len superaran aquesta setmana els llindars de risc

Meteored ha alertat que les concentracions de pol·len superaran aquesta setmana els llindars de risc en alguns punts de país, de manera que les més de 8 milions de persones a Espanya al·lèrgiques al pol·len notaran símptomes "molt més forts" (congestió nasal, rinitis o conjuntivitis)





Concentracions de pol·len - Europa Press





Això es deu al fet que, segons ha explicat l'experta de Meteored Natacha Payà, els nivells de pol·len d'olivera i gramínies han superat "àmpliament" els límits de risc en diverses zones d'Espanya, notant-se especialment en aquelles ciutats en què la contaminació és més gran.





En els propers dies s'espera que el nivell de pol·len de les oleàcies sigui molt alt, sobretot a la meitat sud peninsular. A Andalusia, Extremadura, l'interior i nord de la Comunitat Valenciana, Madrid i Castella-la Manxa seran les zones més afectades, on les concentracions de sobrepassar els 200 grans per metre cúbic (grans / m3), considerat el llindar a partir de el qual els al·lèrgics mostren símptomes evidents.





En els últims dies, el pol·len de les gramínies, plantes herbàcies procedent de la família de les Poaceae i causa principal d'al·lèrgia a Espanya, està afectant la salut de moltes persones en la meitat sud peninsular.





A Andalusia, Extremadura i Castella-La Manxa, s'han assolit nivells "molt alts" en aquests últims dies, considerats com aquells que superen els 50 grans / m3.





Aquest dimecres s'esperen concentracions superiors als 90 grans / m3 en aquestes regions, mentre que durant el dijous i el divendres s'acostaran als 100 grans / m3 Andalusia, Castella-la Manxa, el sud de Madrid i Extremadura.





Meteored ha assegurat que l'ús de la mascareta pot ajudar a prevenir l'al·lèrgia. A més, aconsella mantenir les finestres tancades en la mesura del possible i romandre a casa quan hi hagi un major nivell de pol·len, normalment entre les 05.00 hores fins a les 10.00 hores, així com evitar estendre la roba a l'aire lliure i prendre medicaments només si ho indica un metge.