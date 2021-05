Mor atropellat un home en una carretera de Riudecols

Servei d'emergències @ep





Un home de 70 va morir aquest dimarts a la nit a l'ésser atropellat per un cotxe a la carretera N-420 a l'altura de Riudecols (Tarragona) per causes que s'estan investigant.





El s Mossos d'Esquadra van rebre cap a les 21.40 hores l'avís de l'accident, que eleva a 40 el nombre de morts en un accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes a Catalunya aquest any, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) .





Dues unitats de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets per atendre la víctima, de nacionalitat marroquina i veí de Riudoms (Tarragona).