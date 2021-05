La filla de Pep Guardiola ha estat enxampada besant-se amb un jugador del Tottenham

Maria Guardiola en xarxes socials @ep





Maria Guardiola, la filla de l'exentrenador del Barça i actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha estat enxampada besant amb un jugador de el Tottenham: Dele Alli.





La filla de l'entrenador català no s'ha preocupat per les càmeres, besant-se amb el que sembla ser el seu nou nòvio als ulls de tots. El diari britànic 'The Sun' ha estat qui ha aconseguit obtenir les imatges de el moment . "Doneu-li i Maria no semblaven tenir cap preocupació. No els va importar que els veiessin donant-se petons davant la cabina de dj", han explicat al rotatiu.





De la mateixa manera, el diari explica que tant Guardiola com Alli es trobaven en una festa "plena de persones mirant. Estaven junts, en grup i en un ambient acollidor. Semblaven nuvis".





Segons The Sun, la filla de Pep Guardiola i el jugador del Tottenham es van conèixer fa un mes.