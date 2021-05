Goldman Sachs pacta un crèdit de 500 milions d'euros amb el FCBarcelona

El grup inversor nord-americà Goldman Sachs i el FCBarcelona han arribat a un acord pel qual Goldman Sachs prestarà 500 milions d'euros gràcies als quals l'entitat blaugrana podrà reestructurar el deute i saldar els pagaments pendents.









Joan Laporta (EP)









De fet, gràcies a aquest pacte que ha aconseguit la nova junta directiva -amb Joan Laporta al capdavant- de 500 milions d'euros, el club podrà fer front a les seves obligacions abans del 30 de juny, data en què finalitza la temporada.





Les condicions que el fons inversor ha ofert al club blaugrana són molt bones, i abans del 30 de juny, avançaran 100 milions d'euros.





Aquesta no serà la primera vegada que Goldman Sachs treballés amb el FC Barcelona. Anteriorment el grup inversor es va comprometre a finançar les obres del Barça per remodelar el Camp Nou. En aquell moment va oferir un crèdit de 815 milions a amortitzar en 30 anys. El crèdit actual de 500 milions pactat per la directiva de Laporta és independent al crèdit anterior, que es va pactar durant la presidència de Josep Maria Bartomeu.