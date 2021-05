Sánchez acusa Casado de "deslleial" per la crisi amb el Marroc

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres al líder del PP, Pablo Casado, de ser "deslleial" amb els interessos generals de l'Estat enmig de la crisi amb el Marroc i d'utilitzar "qualsevol calamitat per intentar enderrocar el Govern" . Per això, s'ha preguntat de "quin costat està el principal partit de l'oposició".





Pedro Sánchez (EP)





Així s'ha pronunciat en la sessió de control a Govern al Congrés, en què Casado ha demanat al president de Govern que "sigui humil" i "es deixi ajudar" perquè "hi ha més lleialtat" al PP que "en el seu Consell de Ministres ". "Sense acritud, ha demostrat que li queda gran el Govern", ha emfatitzat.





A continuació, Sánchez l'ha emplaçat a aclarir la postura del PP a la crisi amb el Marroc. "No m'ha quedat clar, ¿vostè dóna suport al Govern d'Espanya o no dóna suport al Govern d'Espanya. Aclarelo", ha reptat Sánchez a Casat en un dur xoc parlamentari, en què ha recriminat al PP d ' "utilitzar qualsevol calamitat" com ha passat amb la pandèmia per "intentar enderrocar al Govern d'Espanya". "I no ho aconseguiran", ha proclamat.