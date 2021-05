El ministre de drets humans marroquí assegura que Espanya "coneixia l'alt preu" de "subestimar al Marroc"

El ministre d'Estat de Drets Humans i Relacions amb el Parlament, Mustafà Ramid, ha assegurat que Espanya "sabia que el preu per subestimar al Marroc és molt alt", en referència al fet que el país no hagi complert amb "el bon veïnatge" a l' "acollir" al secretari general de el Front Polisario, Brahim Ghali.





Mustafà Ramid @ep





"La recepció per part d'Espanya del líder de les milícies separatistes del Polisario, sota una identitat falsa, sense tenir en compte les relacions de bon veïnatge que requereixen coordinació i consulta, o al menys cuidant d'informar al Marroc, és un acte irresponsable i totalment inacceptable ", ha escrit Ramid al seu perfil de Facebook.





L'arribada a Espanya d'aquest líder ha pogut ser el detonant de l'arribada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta, ja que el Govern marroquí va avisar fa una setmana que l'acollida de Ghali a Espanya per raons humanitàries podria tenir conseqüències.





"Què esperava Espanya del Marroc a l'acollir el líder d'una banda que es va aixecar en armes contra ella?", Ha qüestionat el ministre marroquí, per preguntar també "què hauria perdut Espanya si hagués consultat al Marroc sobre l'acollida d'aquest individu" i "per què Espanya no va anunciar la presència al seu sòl de l'individu en qüestió amb la seva veritable identitat".





Així mateix, ha indicat que no haver informat a el Govern marroquí de l'arribada de Ghali podria ser "una prova de la seva consciència (d'Espanya) que l'acte comès és contrari a les bones relacions de veïnatge". "I si fos el Marroc qui cometés aquest acte?", Ha agregat.





Ramid ha lamentat que Espanya hagi "preferit" la seva "relació amb el Polisario i el seu mentor, Algèria", a la seva relació amb el Marroc, que, com ha expressat el ministre, "ha sacrificat molt en nom del bon veïnatge", la qual "hauria de ser objecte d'especial atenció per part dels dos veïns".





Segons Ramid, el Marroc està així en el seu "ple dret" de fer saber a Espanya la "magnitud de la seva patiment en nom d'aquesta bon veïnatge" i que no acceptarà "cap subestimació", perquè "revisi la seva política i les seves relacions amb el seu veí i respecti els seus drets com respecta els seus ".