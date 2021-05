Troben morta una dona a Corbera de Llobregat, possible víctima d'un nou assassinat masclista

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta de dues persones, els cadàvers de les quals s'han trobat aquest dimarts a l'interior d'un habitatge de Corbera de Llobregat (Barcelona).





La policia catalana va informar que va rebre l'avís dimarts al migdia. Segons fonts de la policia catalana, la "primera línia d'investigació" és que el succéssigui un altre assassinat masclista.



Els Mossos van rebre l'avís del fill de la dona sobre les 15.30 hores. Quan van arribar al lloc dels fets, van trobat el cos sense vida de la víctima, de 42 anys, amb evidents signes de violència per atacs amb arma blanca.







En una altra sala de l'habitatge van trobar el cadàver de la seva parella, un home de 50 anys, que tot apunta que ha decidit acabar amb la seva vida després de cometre el crim.







CCOO de Catalunya condemna l’assassinat d’una dona a Corbera de Llobregat a causa de la violència masclista i recorda el seu ferm compromís per a la seva erradicació

CCOO de Catalunya ha condemnat l’assassinat masclista i novament ha expressat el seu rebuig a una violència que encara avui s’exerceix vers les dones només pel fet de ser dones.





"CCOO mostra la seva indignació i preocupació per fets com aquest, es suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d’Estat i destaca el compromís ferm en cooperar en la construcció d’una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències", han explicat en un comunicat.





CCOO de Catalunya recorda que compta amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, SIAD, en l’àmbit laboral, per qualsevol tipus de discriminació o violència que pateixi una dona.