EUA evita parlar sobre la crisi migratòria de Ceuta ja que la considera un assumpte bilateral

El Govern dels Estats Units ha evitat valorar la crisi migratòria oberta a Ceuta després de l'arribada de milers de persones en dos dies i ha suggerit que, tot i que coneix la situació actual, és un assumpte bilateral entre Espanya i el Marroc.

"Estem a la diana de la situació a Ceuta, però deixem que siguin els governs d'Espanya i del Marroc els que comentin aquest tema", ha declarat un portaveu del Departament d'Estat.





El tema, de fet, no hi hauria figurat en la conversa mantinguda dimarts pel secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, i el ministre d'Exteriors del Marroc, Nasser Bourita, en què el cap de la diplomàcia nord-americana va reconèixer a Rabat un "paper clau" per "fomentar l'estabilitat a la regió".





Blinken "ha subratllat la importància d'una forta aliança bilateral" entre els Estats Units i el Marroc, segons un comunicat del Departament d'Estat nord-americà que no al·ludia a altres temes al marge de l'escalada de tensions entre israelians i palestins.





El Ministeri d'Exteriors marroquí no ha aportat noves informacions en relació a la conversa telefònica i s'ha limitat a destacar en la seva nota el "paper clau" que li ha reconegut personalment Blinken a Bourita.





L'OMBRA DEL SÀHARA OCCIDENTAL

Estats Units, per boca del seu anterior president, Donald Trump, va reconèixer al desembre la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental, un pas simbòlic que l'actual Govern no ha donat mostres de revertir. Trump també va intervenir en un inèdit acord polític entre Israel i el Marroc.





El portaveu del Departament d'Estat consultat ha insistit que "no s'ha pres cap decisió". "Estem parlant en privat amb les parts sobre la millor manera d'avançar i no tenim res de nou que anunciar".