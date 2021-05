'Got Talent' acomiada Paz Padilla i valora la incorporació de Rocío Carrasco

Paz Padilla @ep





La humorista Paz Padilla, presentadora de Sálvame, ha perdut un dels seus treballs al ser acomiadada de' Got Talent ', on exerceix de jurat, segons revela la revista Lectures en exclusiva. El programa dedicat a la caça de talents s'ha tret del mig a l'actriu de 'La que se avecina' tenint clara quina serà la seva substituta: Rocío Carrasco.





Amb aquest acomiadament, la presència de Padilla a la graella de Mediaset es veurà reduïda notablement. De moment, només seguirà a Sálvame com a presentadora, ja que els nous episodis de 'La que se avecina' encara no han començat la seva gravació.





La humorista no va poder ser present en tots els programes de la passada edició de 'Got Talent' per la mort del seu marit.





No s'ha revelat la raó de l'acomiadament, però possiblement sigui per l'auge de popularitat de Rocío Carrasco, que la converteix en un ganxo per tenir més audiència en el talent show. 'Got Talent' ha hagut de decidir si prescindir de Risto, Edurne o Paz Padilla abans d'incorporar a Carrasco, i l'afectada ha acabat sent la humorista.