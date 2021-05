Mor Charles Grodin als 86 anys, el pare de la saga 'Beethoven'

Charles Grodin @ep





Charles Grodin, actor protagonista de comèdies com 'El rompecorazones' i les dues primeres entregues de la canina saga de comèdies 'Beethoven', ha mort als 86 anys. L'intèrpret ha mort aquest dimarts 18 de maig a la seva llar de Wilton, Connecticut (Estats Units) a causa d'un càncer, segons ha informat la seva família a diversos mitjans.





Nascut a Pennsilvània el 21 d'abril de 1935, la camaleònica carrera de Grodin va arrencar a la gran pantalla amb un petit paper a la cinta de terror de 1968 'La llavor del diable' de Roman Polanski fins a aconseguir l'estatus de protagonista quatre anys després en 'El trencacors', comèdia que va protagonitzar al costat de Cybill Shepherd i per la qual va aconseguir la seva única nominació als Globus d'Or.





També va treballar a 'King Kong' (1976), a 'El cel pot esperar' (1978) al costat de Warren Beatty i en 'La dona de vermell' (1984). El 1988 va protagonitzar al costat de Robert De Niro la comèdia 'Fugida a mitjanit', però sens dubte el seu treball més reeixit i popular va ser com el pare de família que no vol encarregar-se del gos a les dues primeres entregues de la saga familiar 'Beethoven' estrenades el 1992 i 1993. Aquest mateix any va participar també en la comèdia 'Dave, president per un dia' protagonitza per Kevin Kline.





Sobre les taules de Broadway va actuar al costat de Ellen Burstyn a 'Same Time, Next Year', i després es va convertir en col·laborador habitual dels late-shows presentats per Johnny Carson i David Letterman abans de llançar el seu propi programa d'entrevistes de CNBC. En els seus últims anys en actiu treballar al costat de Al Pacino a 'L'ombra de l'actor' (2014) i Ben Stiller en 'Mentre siguem joves' (2014). El seu últim treball a la gran pantalla data de 2017 a 'The Private Life of a Modern Woman', un drama protagonitzat per Sienna Miller i Alec Baldwin.