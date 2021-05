Marroc atura la crisi migratòria tancant les fronteres amb Espanya

Militars de l'exèrcit espanyol a Ceuta @ep





Marroc ha decidit aturar la crisi migratòria tancant el pas fronterer d'El Tarajal després de dos dies on s'ha deixat entrar a més de 8.000 persones a Espanya, segons publica EFE.





Les persones que esperaven per fer el pas a Ceuta estan tornant cap al sud del Marroc en aquests moments. Fins aquest moment, 4.800 persones han estat retornades al Marroc per part de les forces de seguretat espanyola.





No obstant això, Espanya s'ha hagut de fer càrrec de 1.500 menors que no poden ser retornats al Marroc per raons humanitàries. De moment, estan sota la tutela d'Espanya.