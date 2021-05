L'excés de treball podria matar-te

Una persona treballant - Unsplash





Les jornades laborals perllongades van provocar 745.000 defuncions per accident vascular cerebral i cardiopatia isquèmica en 2016, una xifra un 29% superior a la de 2000. Aquesta dada procedeix de les estimacions més recents realitzades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Organització internacional del Treball (OIT).





Les dues organitzacions han realitzat una primera anàlisi mundial de la pèrdua de vides i de salut derivada de les llargues jornades de treball. Les seves dades indiquen que, en 2016, 398 000 persones van morir a causa d'un accident vascular cerebral i 347.000 per cardiopatia isquèmica com a conseqüència d'haver treballat 55 hores a la setmana o més. Entre 2000 i 2016, el nombre de defuncions per cardiopatia isquèmica degudes a les jornades laborals perllongades va augmentar en un 42%, mentre que l'increment en el cas de les morts per accident vascular cerebral va ser del 19%.





Aquests problemes de salut d'origen laboral són més notoris en els homes (el 72% de les persones mortes per aquesta causa eren homes), en les persones que viuen a les regions de el Pacífic Occidental i d'Àsia sud-oriental i en els treballadors de mitjana edat o majors. La major part de les defuncions registrades van correspondre a persones d'entre 60 i 79 anys que havien treballat 55 hores o més a la setmana entre els 45 i els 74 anys.





Aquestes xifres demostren que al voltant d'una tercera part de la morbimortalitat estimada total relacionada amb el treball es deu a les jornades laborals perllongades, que són el factor de risc que més contribueix a augmentar la càrrega de malalties ocupacionals. És per això que aquest factor de risc laboral relativament nou per a la salut humana, que té un caràcter més psicosocial, es troba al centre del debat.





L'estudi conclou que treballar 55 hores o més a la setmana augmenta en un 35% el risc de presentar un accident vascular cerebral i en un 17% el risc de morir a causa d'una cardiopatia isquèmica respecte a una jornada laboral de 35 a 40 hores a la setmana.





El 9% de la població mundial treballa moltes hores a el dia. Cada vegada són més els treballadors la jornada laborals excessivament perllongada, una tendència que dóna lloc a un increment en el nombre de persones que corren risc de patir discapacitats o morir per motius ocupacionals.





EL COVID-19 PODRIA EMPITJORAR LA SITUACIÓ





Aquest nou anàlisi es publica en un moment en què la pandèmia de COVID-19 posa sobre la taula l'organització dels horaris de treball, ja que amb ella s'han accelerat fenòmens que podrien alimentar la tendència a augmentar els períodes de treball.





El Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS, ha assenyalat: "La pandèmia de COVID-19 ha canviat considerablement la forma de treballar de moltes persones. El teletreball s'ha normalitzat en molts sectors i la línia que separa el treball i la llar s'ha difuminat. a més, moltes empreses s'han vist obligades a reduir o interrompre la seva activitat per estalviar costos i els treballadors que queden en plantilla es veuen obligats a ampliar el seu horari laboral. Cap treball justifica exposar-se a el risc de patir un accident cardiovascular o una cardiopatia isquèmica. els governs, els ocupadors i els treballadors han de col·laborar per posar límits a aquesta situació i protegir així la salut dels treballadors ".