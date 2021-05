El pintor Xavier Grau és homenatjat en una mostra a l'Hospitalet

El Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat acollirà l'exposició 'La pintura silent', que homenatja el pintor barceloní Xavier Grau a través d'una "selecció essencial" d'obres procedents de l'estudi de l'artista a la localitat, ha informat en un comunicat aquest dimecres.





Imatge de la selecció d'obres de l'pintor Xavier Grau per a l'exposició 'La pintura silent' (EP)











La mostra es podrà veure des d'aquest dijous al 18 de juliol i uneix obres del període més emblemàtic de l'artista, una etapa introspectiva i distanciada del context artístic de moment, "que mai va acabar de reconèixer-lo com un dels grans referents de la pintura actual" .





L'exposició, comissariada per Albert Mercadé, s'emmarca dins de la mostra actual de centre Tecla Sala, 'Our garden needs its flowers. Fluxos i narratives artístiques al Districte de l'Hospitalet ', que aprofundeix en la "efervescència creativa" del municipi a través de les arts visuals, la música i el disseny.