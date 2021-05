El Govern central estudia com tornar al Marroc als nens de 10 a 14 anys arribats a Ceuta

Joves i menors marroquins que han entrat de forma irregular a Espanya @ep





El Govern central està estudiant com fer el tràmit per tornar al Marroc als menors que han creuat sols la frontera amb Ceuta, molts dels quals estan sent reclamats pels seus pares, segons han informat fonts de la Delegació de Govern a Ceuta.





En total, entre dilluns i dimarts han arribat a Ceuta uns 1.500 menors que es divideixen en dos grans blocs, els nens de 10 a 14 anys que han creuat sols, i els de 15 a 18 anys.





En el cas dels menors fins a 14 anys, les mateixes fonts precisen que molts d'ells estan sent reclamats pels seus pares pel que s'està estudiant com fer el tràmit de devolució. Mentrestant, estan sent atesos en les Naus del Tarajal, a la banda de la frontera.





D'altra banda, es troba el grup de menors de 15 a 18 anys, que en la seva immensa majoria estan pels carrers i sobre els quals encara no se sap què es va a poder fer.





A més, hi ha un petit nucli de nens que han creuat la frontera al costat dels seus pares pel que, en aquest cas, els petits tornarien al Marroc amb els seus progenitors.