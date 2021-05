Les bases de Junts avalen l'acord per investir Aragonès i entrar al Govern de coalició

El 83% de les bases de Junts han ratificat l'acord assolit amb ERC per formar el nou Govern de coalició en la consulta que la formació ha realitzat als seus afiliats per validar el pacte de legislatura.





En un comunicat aquest dimecres, el partit ha anunciat que 3.364 afiliats han votat a favor del pacte amb ERC i 689 (el 17% dels votants) l'ha rebutjat, de manera que els republicans i Junts formaran un nou Executiu de coalició encapçalat per el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès.





Pere Aragonès amb Jordi Sànchez @ep





A la consulta, que s'ha celebrat de forma telemàtica des de dimarts a les 14.00 hores fins aquest mateix dimecres a les 13.00, hi han participat un total de 4.053 afiliats, que representen un 62,18% del cens del partit.





La pregunta que Junts va sotmetre a votació era: "Das suport a la proposta de l'executiva de Junts per Catalunya d'avalar l'acord de legislatura i govern amb ERC per posar en valor el 52% del vot independentista? En el cas que aquest acord no fos aprovat pels afiliats, Junts investirà el candidat d'ERC i passarà a l'oposició ".





D'aquesta manera, ja no es contemplava la possibilitat que el rebuig a l'acord amb ERC suposés no facilitar la investidura d'Aragonès i que això acabés comportant la repetició d'eleccions.