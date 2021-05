Troben a Lleida diverses papallones d'una espècie en perill d'extinció després de 14 anys

Una prospecció realitzada a l'abril de 2020 a Lleida ha permès localitzar exemplars d'una subespècie de papallona aurora, la Zegrí eupheme, amenaçada de perill d'extinció a Catalunya i de la qual feia 14 anys que no es tenien dades, segons un comunicat de la Generalitat aquest dimecres.





Exemplar de Zegrí eupheme, amenaçada de perill d'extinció a Catalunya i de la qual feia 14 anys que no es tenien dades (EP)







L'albirament s'ha realitzat en el marc del projecte 'Microreserves de papallones', finançat per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i desenvolupat per l'entitat Paisatges Vius amb el suport de al Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona).





La prospecció, en què van participar 27 persones, es va realitzar el cap de setmana del 17 i 18 d'abril en diferents zones de Lleida i les Terres de Ponent; i només es van detectar exemplars en una zona on no s'havien fet albiraments i que es va veure afectada per l'incendi de la veïna comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona).