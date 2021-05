Veïns de Badalona creen una plataforma de pressió per aconseguir que l'Ajuntament enderroqui la Mobba

"La situació d'abandonament durant anys de la fàbrica Mobba a Badalona, ha generat una degradació contínua i una falta de manteniment total en l'entorn, a l'espera d'un enderroc definitiu per a aquest edifici que no ha arribat mai", denuncien els veïns de Badalona.





La zona afectada consisteix en carrers estrets, fosques, amb voreres petites, en mal estat i que, segons els veïns "no compleixen amb el mínim que s'exigeix a una ciutat al s.XXI". Denuncien que poques actuacions dutes a terme pel consistori en aquest espai durant els últims vint anys no han impedit la generació d'un "espai de desolació que necessita una reforma profunda per dignificar-".





Fàbrica Mobba - Ajuntament de Badalona





El solar industrial que ocupa l'antiga fàbrica Mobba va ser requalificat com a zona verda per l'ajuntament per facilitar una expropiació econòmicament viable per a les arques públiques. L'expropiació es va dur a terme el 2014. El compromís del consistori va ser doncs la dedicació de l'espai a la construcció d'un parc urbà / zona verda i la demolició total de la fàbrica. Qualsevol altre destí que se li vulgui donar a aquest solar és susceptible d'accions legals per part de l'antic propietari que, amb tota probabilitat, implicarà una indemnització milionària per part de consistori, és a dir, la ciutadania de Badalona. I la rehabilitació de l'actual edifici implicaria també a l'Ajuntament la despesa de milions d'euros.





Els veïns lamenten que la plataforma "Salvem la Mobba" hagi demanat a l'Ajuntament que aquesta sigui declarada BCIL (Bé Cultural d'interès Local). Expliquen que aquesta actuació pot retardar, encara més, l'enderroc que l'alcalde va anunciar que passaria a finals d'abril.





L'anterior Govern d'ERC l'any 2017 va ser qui va signar l'enderrocament de la MOBBA i va sol·licitar al Museu de Badalona si tenia algun valor arquitectònic o cultura l. El Museu va respondre que l'únic interès seria el rètol, i ja tenen documentació gràfica que ni tan sols serà necessari conservar-lo. Els veïns no entenen que els polítics que a ERC van promoure l'enderrocament de la MOBBA, "ara sembla ser que són promotors de la Plataforma 'Salvem la Mobba'".





Arran de tot aquest malestar que hi ha al barri, s'ha creat la plataforma "Parc de la Mobba" per reivindicar la construcció - promesa fa ja massa anys- d'un gran parc urbà / zona verda. "És una necessitat de ciutat en aquesta zona i genera una oportunitat única per dignificar un entorn a cavall entre el barri de Progrés i el Centre, que ha estat històricament deixat de banda per l'ajuntament. La defensa d'aquesta acció és la raó principal de la seva constitució ", expliquen des de la plataforma.





Aquesta associació neix amb la vocació de ser una eina veïnal per realitzar les accions necessàries de representació i interlocució amb les autoritats polítiques, altres entitats i / o associacions a la ciutat de Badalona com a portaveus de les persones físiques o jurídiques afiliades a ella i amb el suport d'aquelles que si vulguin adscriure.





La plataforma vol vetllar per la defensa:





1. L'enderroc total de l'antiga fàbrica de la Mobba.





2. La construcció d'una zona verda que inclogui un parc infantil al solar ocupat per la fàbrica.





3. La no construcció d'un pàrquing subterrani en aquest espai ja que això aniria en contra dels propòsits 4 i 5.





4. La conversió de l'àrea en zona de vianants amb la priorització de vianants i vehicles no motoritzats i l'eliminació de les places d'aparcament en superfície.





5. La reordenació del trànsit per assegurar el bon flux de vehicles motoritzats que haurà de ser limitat a serveis, persones amb mobilitat reduïda, comerços i veïns que disposin de garatge / pàrquing propi a l'espai anteriorment esmentat.





6. El soterrament i renovació del cablejat als carrers per evitar problemes d'incendis i talls de llum que s'han donat a la zona afectada. La substitució i renovació del clavegueram i instal·lacions de serveis bàsics en l'àrea és també valorable.