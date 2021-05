L'OCU alerta sobre la "dolorsa" pujada de preu del butà

Bombones de butà @ep





L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha criticat l'última "dolorosa" pujada en el preu de la bombona de butà, que se situa en 14,64 euros i acumula un augment de dos euros i mig des de novembre de l'any passat, que afecta les llars que depenen d'aquesta font d'energia.





En un comunicat, l'associació assenyala que la pujada del 4,87% del preu de la bombona -prop del màxim permès en cada revisió- s'ha produït tot i el descens del 6,7% del preu de el gas i del 25% de l' cost dels nòlits per al seu transport, com a conseqüència d'un lleu empitjorament del tipus de canvi amb el dòlar i un dèficit de tarifa anterior acumulat.





Per esmorteir l'impacte, OCU recomana a les famílies que comprovin si tenen dret a el bo social elèctric, ja que inclou una ajuda tèrmica de fins a 124 euros a l'any sigui quina sigui la font d'energia que es faci servir.





En aquest sentit, estima que al voltant de 1,2 milions de llars no gaudeixen d'aquest ajut tot i complir els requisits per a rebre-la, "en general per no haver estat informats correctament de la seva existència".