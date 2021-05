Restauradors de Barcelona demanen una nova reducció de l'60% de la taxa de terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona ha demanat una nova reducció de la taxa de terrasses de manera proporcional a la limitació horària que s'ha aplicat a el sector per les restriccions contra la Covid-19, que suposaria una rebaixa del 60% entre gener i abril i se sumaria a la del 75% aplicable durant tot l'any.





Terrassa a Barcelona @ep





L'entitat ha explicat en un comunicat que la Comissió d'Economia debatrà aquest dimecres a la tarda tres precs del PP, BCN Canvi i ERC en el mateix sentit, després que a principis de mes el Gremi instés oficialment a la Generalitat a aplicar aquesta reducció .





El gremi ha exposat que, tal com estipula l'ordenança de terrasses, el seu horari de funcionament és de 16-17 hores a el dia i que entre gener i abril el servei només s'ha pogut dur a terme 4, 6 o 9 hores a el dia, depenent de les mesures dictades per la Generalitat en cada moment.





A més, demanen revisar integralment la taxa de terrasses de cara a al 2022, una qüestió sobre la qual el director del Gremi, Roger Pallarols, ha dit que hi ha un consens ampli, pel que ha demanat abordar de forma immediata perquè els restauradors sàpiguen què escenari tributari es trobaran el proper any.





"La pandèmia no ha fet més que desacreditar una pujada que, fins i tot en un context de bonança, era salvatge. Ho hem d'afrontar de forma immediata, ja que els restauradors necessiten saber com més aviat amb quin escenari tributari es trobaran el proper any", ha reclamat.





D'altra banda, ha recordat que ja s'està treballant amb les ampliacions de les terrasses un cop el govern municipal ha anunciat que es convertiran en definitives i des del Gremi confirmen que les negociacions estan en marxa: "Ara s'ha de fer el mateix amb la taxa ".