AIRE acusa al Marroc d'utilitzar els immigrants com "carn de canó d'interessos polítics al Regne alauita"

Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRE), tot i ser un partit en procés de gestació, ha emès un comunicat afirmant que "no pot ignorar la complexa situació creada a Ceuta amb l'arribada massiva d'emigrants majoritàriament marroquins".





Militars espanyols vigilen les platges de Ceuta @ep





"L'arribada d'immigrants a les costes espanyoles és una constant, a causa de les problemàtiques socials que es pateixen tant al Marroc com a la resta d'Àfrica", explica la formació política en un comunicat. No obstant això, no creuen "que l'entrada massiva d'aquests dies respongui a aquesta problemàtica i ens temem que el Govern del Marroc està, no només relaxant la seva funció de control fronterer, sinó encoratjant l'allau de refugiat".





El partit d'esquerres acusa al Marroc d'usar als migrants com "carn de canó d'interessos polítics al Regne alauita, molt interessat en aprofitar l'actual debilitat de el Govern Espanyol i reforçar la seva posició com a aliat en orient mitjà d'EE.UU".





"La disculpa d'aquesta estratègia, que recorda la marxa verda sobre el Sàhara, és l'assistència sanitària que Espanya ha prestat, per principis humanitaris, a el dirigent de el Front Polisario, Brahim Ghali", resen en el comunicat.







AIRE vol deixar clar el seu posicionament a la banda dels immigrants, als quals considera "ciutadans que, sense tenir res a perdre, vénen fugint de la fam i de la manca de perspectives de futur, que no troben al seu país i tenen l'esperança de trobar a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea ".







"Veient les imatges, milers d'ells són joves i menors, i moltes famílies senceres amb nadons. Es tracta de persones majoritàriament sumides en la pobresa i l'atur, mancats, per tant, d'un futur immediat just, que superi l'abandó que pateixen en els seus països d'origen.





Són persones que, com sostenia la Comissió Europea el 2000, mereixen un tracte just i, sota cap raó, com exigeix la llei 62/2003, no poden ser víctimes d'un tracte humiliant ", explica la formació esquerrana.





Lamenten que el tracte que el Govern espanyol està donant a les persones immigrants que estan arribant a Ceuta és "humiliant i antihumanitari". Per aquest motiu, exigeixen el compliment de la Llei, i demanen a el Govern espanyol que "cessi immediatament en la seva política repressiva, recordant-li també que l'art. 13 de la Constitució els reconeix drets -que no sigui la devolució en calent (i menys de menors) - que com a éssers humans mereixen ".





De la mateixa manera, demanen a l'Ejectivo espanyol "que controli les seves fronteres, i en cas que es demostri que actua deslleialment encoratjant, provocant i / o organitzant aquesta migració massiva, exigeixi a el mateix que cessi en la seva actitud i plantegi en els organismes internacionals les corresponents sancions a l'Estat marroquí ".





El mateix exigeixen a les institucions europees, ja que entenen que "és evident que Espanya en soledat no pot fer front a aquesta arribada massiva de migrants i és la Unió Europea la que ha de donar tota la cobertura necessària per fer-se càrrec d'aquest allau de persones necessitades de tracte humanitari ".





"En AIRE entenem que la migració és una realitat humana des dels inicis mateixos de la humanitat. És per això lògic que els éssers humans busquem la millora de les condicions de vida pròpies i de les nostres famílies. Aquesta necessitat humana es veu augmentada amb la injusta i desigual societat globalitzada que ha generat el neo-liberalisme imperant. les guerres i el repartiment injust de la riquesa entre països pobres o paupèrrims que tan sols aporten les seves riqueses naturals, matèries primeres que són adquirides amb l'explotació de les poblacions originàries i a les que retorna poc o gens de la riquesa generada, ha sumit als seus ciutadans en una pobresa endèmica ", expliquen des de la nova formació política.