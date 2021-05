Neix el primer nadó a Espanya després de practicar a la mare un cerclatge abdominal robòtic

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha practicat per primera vegada a Espanya un part després de realitzar-a la mare un cerclatge abdominal per via robòtica, ha informat l'hospital aquest dimecres en un comunicat.





El cerclatge es va realitzar emprant el robot Da Vinci abans que la dona es quedés embarassada per garantir una "adequada gestació", atès que aquesta tècnica es porta a terme en cas d'incompetència cervical uterina.





Vall d'Hebron @ep





Entre un 5 i un 10% de les dones embarassades poden patir incompetència cervical uterina: el nadó es va gestant i, en el segon trimestre --quan el fetus pesa més--, l'úter s'obre perquè el coll uterí es dilata i debilita "en excés", provocant un part immadur i la pèrdua de el nadó.





Quan es diagnostica i la dona es vol quedar embarassada, es realitza un cerclatge vaginal --suturar per via vaginal coll uterí--, però hi ha pacients que tenen un coll de l'úter "tan feble" que la sutura no serveix i cal fer 1 cerclatge abdominal.





La dificultat d'un cerclatge d'aquest tipus és "molt més alta" que la d'un per via vaginal perquè la incisió no es fa en el coll de l'úter sinó en una zona superior i hi ha un risc més elevat de lesionar algun òrgan veí.





CERCLATGE ABDOMINAL





Els cerclatges abdominals van començar a fer-se fa dues dècades per cirurgia oberta, després es va implementar la laparoscòpia i ara, segons el cap de Servei de Ginecologia de l'hospital, Antonio Gil-Moreno, a la Vall d'Hebron han volgut "fer un pas endavant" i realitzar-lo per via robòtica.





"Aquesta és una tècnica mínimament invasiva, que ofereix més precisió i evita complicacions", ha destacat Gil-Moreno; i de fet a l'hospital ja han practicat cinc intervencions d'aquest tipus, de les quals dues pacients s'han quedat embarassades i una d'elles ja ha donat a llum sense complicacions.