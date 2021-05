El xantatge del Marroc: rep 250 milions en tres anys per controlar la immigració

Un camió de l'exèrcit marroquí patrulla a la tanca de Ceuta @ep





Marroc ha rebut prop de 250 milions d'euros de la Unió Europea en els últims tres anys per cooperació migratòria, uns fons que procedeixen de diferents programes i tenen l'objectiu d'assegurar el control de les fronteres.





Enmig de la crisi humanitària a Ceuta, on han arribat uns 8.000 migrants procedents del Marroc en les últimes hores, la Comissió Europea ha recordat que Rabat és un dels principals beneficiaris dels fons europeus per a la gestió migratòria.





En 2019, la UE va comprometre 101.700.000 d'euros per assistir a les autoritats marroquines a combatre el tràfic il·legal de persones i atendre millor les necessitats bàsiques de migrants vulnerables. Mentre que el 2018, el Marroc va obtenir un paquet europeu de 144 milions d'euros per controlar el pas de migrants i enfortir la seva capacitat de lluitar contra les màfies que operen a l'Estret.





A això cal sumar-li una sèrie de fons que es posen en marxa a través de projectes socials i econòmics que desenvolupen agències internacionals i organitzacions no governamentals en el terreny, de manera que es calcula que des de 2016 la UE ha concedit 346 milions d'euros en fons al Marroc.





La majoria d'ells, 238 milions, a través del Fons Fiduciari d'Emergència de la Unió Europea per a l'Àfrica. Una iniciativa que busca posar fi a les causes fonamentals de la migració irregular i les persones desplaçades a l'Àfrica.





En aquest sentit, el Marroc és el segon país entre els veïns de el nord d'Àfrica que més ajuda europea va rebre per a la gestió migratòria, només per darrere de Líbia, segons les dades de Brussel·les.





ASSISTÈNCIA A ESPANYA PER AL CONTROL DE LA FRONTERA





En el cas d'Espanya, com a Estat membre de la UE va rebre 874 milions d'euros en el període entre 2014 i 2020 per sufragar el seu programa d'Asil i Migració, així com el Fons de Seguretat Interna. A més, Brussel·les va destinar altres 124 milions en assistència d'emergència per donar suport a les autoritats espanyoles en la gestió migratòria a Ceuta i Melilla.





Aquest ajut es va emprar en augmentar la capacitat de recepció de sol·licitants d'asil, donar suport als Centre d'Internament d'Estrangers a les dues ciutats autònomes i proveir d'assistència humanitària als migrants que arriben a territori espanyol.