Un magnat xinès compra un equip de futbol i obliga a l'entrenador a convocar al seu fill de 126kg

Els pares són capaços de fer qualsevol cosa pels fills i, quan hi ha molts diners pel mig, poden acabar passant coses com la que us anem a explicar avui.





Un magnat xinès va comprar l'equip Zibo Cuju, un club de la segona divisió de futbol xinesa que es trobava en fallida. No obstant això, el pla que aquest multimilionari tenia per a l'equip de futbol distava molt del que fan els xeics àrabs per portar al més alt a equips europeus com el Manchester City.





En comptes de fitxar cracs, el magnat xinès ha buscat una solució que ha sorprès a tots els membres de club: obligar que l'entrenador convoqui al seu fill menor, que pesa 126 kg. El jugador s'encarrega de tirar tots els penals, faltes i serveis de cantonada de l'equip.





Com era d'esperar, la solució no ha estat la millor, i l'equip va l'últim a la classificació de la Xina League One, amb només un punt dels 15 que podria haver aconseguit.