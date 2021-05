Puigdemont dóna suport al Marroc i defensa el seu dret a recuperar la sobirania de Ceuta i Melilla

Carles Puigdemont @ep





L'expresident de la Generalitat de Catalunya i líder de Junts Carles Puigdemont ha manifestat aquest dimecres el seu suport al Marroc en el conflicte diplomàtic que manté amb Espanya després de l'entrada de 8.000 marroquins a Ceuta aquesta setmana.





En un missatge a Twitter, Puigdemont, ha assenyalat que espera que la "UE no es vegi arrossegada" per la "inflamació nacionalista espanyola" i que Ceuta i Melilla són "dues ciutats africanes" que formen part de la UE "únicament" per " el llegat d'un passat colonial "que ha permès als" europeus "tenir" possessions fora d'Europa ".





En la mateixa línia, Puigdemont ha defensat el dret del Marroc a "plantejar" la qüestió de la "sobirania" sobre les ciutats autònomes. "El Marroc té dret a plantejar la qüestió de la sobirania i seria necessari crear una taula de diàleg per resoldre el conflicte", ha assenyalat.





També que "seria necessari un diàleg" entre "Espanya i el Marroc" per "intentar l'agenda de desacords".