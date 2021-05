Ciutadans acusa la CUP de negar-se a donar suport a una declaració institucional en suport al turisme

Ciutadans ha acusat aquest dimecres a la CUP de negar-se a donar suport a una declaració institucional en suport al turisme i, per tant, impedir que es llegís en el Ple de Congrés, com pretenia el partit liderat per Inés Arrimadas.





La diputada de la CUP Mireia Vehí - Europa Press





Així ho ha explicat en un missatge al seu compte de Twitter la diputada de Cs María Carmen Martínez, que ha afirmat que "la CUP haurà d'explicar per què no ha donat suport a la declaració institucional de Cs per declarar el turisme com a sector estratègic".





Martínez, portaveu a la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, ha assenyalat que el sector turístic és "un motor econòmic crucial per a tot Espanya" i ha recordat que "Catalunya va rebre el 2020 un 80% menys de turistes que el 2019".





Fonts de la formació taronja han dit a Europa Press que totes les forces polítiques representades a la cambra mostrar el seu interès en consensuar el text de la declaració institucional i que només la CUP es va oposar.





Un sector "estratègic" per a l'economia espanyola





La declaració, proposada per Ciutadans aquesta setmana perquè és quan se celebra a Madrid la Fira Internacional del Turisme, destaca que Espanya és una potència mundial en l'àmbit del turisme i que cal sentir-se "orgullosos de l'enorme creixement" que ha experimentat el sector.





A més, indica que l'aportació del turisme a Espanya no és només de caràcter econòmic, sinó que permet "posar en valor el ric patrimoni cultural i natural espanyol" i contribueix a "la projecció internacional de la marca Espanya".





Cs pretenia que, després del "cop" que ha suposat la pandèmia del coronavirus per als sectors turístic i hostaler, el Congrés expressés el seu agraïment cap als treballadors, empresaris i autònoms que han convertit Espanya en "una potència turística caracteritzada per la seva professionalitat i excel·lència ".





Finalment, el text redactat per la formació taronja plantejava que la cambra baixa instés a les institucions de l'Estat a impulsar el "caràcter estratègic" del turisme per a l'economia espanyola i exhortés a el sector públic i al privat a "col·laborar en el desenvolupament sostenible, modernització i creixement " del sector.