Cristòfor Colom sotmès a anàlisi genètica per saber si realment era de Gènova, de Galícia o d'un altre lloc

Era Cristòfor Colom gallec, en concret de Pontevedra? Fa anys que investigadors de país sostenen aquesta tesi. Lluny de ser una llegenda urbana, és una hipòtesi, entre d'altres, plausible que ara es sometará a l'anàlisi genètica.





El sepulcre de Cristòfor Colom , al braç sud de l'creuer de la catedral de Sevilla , ( Espanya ) / MiguelAngel_fotografo wikimedia Creative Commons Attribution-Compartir Igual 3.0 No adaptada







Un equip multidisciplinari dirigit pel catedràtic de Medicina Forense de la Universitat de Granada, José Antonio Lorente, emprendrà l'anàlisi genètica de les restes òssies de Cristòfor Colom fent ús de les últimes tecnologies per tractar de conèixer la seva veritable procedència, en el marc d'un ambiciós projecte en el qual participaran cinc laboratoris de identificació genètica d'Europa i Amèrica i que podria estar culminat pel 12 d'octubre.





DÈCADES D'ESPERA

D'aquesta manera es reprèn la fase final d'un projecte de recerca que ha estat "parat" els últims 16 anys a l'espera d'avenços tecnològics que permetessin afrontar amb "certes garanties" aquest procés, segons ha detallat aquest dimecres en roda de premsa a Granada el doctor Lorente.Cristòfor Colom va morir el 20 de maig de 1506 a Valladolid, deixant com interrogant seu veritable origen.Algunes d'elles localitzen la seva procedència en diverses parts d'Espanya, però moltes altres apunten a llocs com Portugal, Croàcia i fins i tot Polònia.La fase final d'aquest projecte serà possible després que fa gairebé vint anys el doctor Lorente dirigís l'equip multidisciplinari que va aconseguir exhumar el sepulcre de l'almirall, situat a la Catedral de Sevilla, i extreure part de les restes per al seu posterior estudi.





LES RESTES DELS FILLS TAMBÉ A ANÀLISI

Així 515 anys després de la seva mort, les restes òssies atribuïts a el descobridor d'Amèrica, al seu fill Hernando i al seu germà Diego sortiran de la càmera de seguretat de la Universitat de Granada per a ser analitzats en la pròpia universitat i traslladats a altres laboratoris d'identificació genètica d'Europa i Amèrica. Dos d'ells, un situat a Florència i un altre a Estats Units, treballaran de forma "aïllada" i independent ".

Dos laboratoris, un de Roma i un altre de Mèxic, aniran donant suport a aquesta tasca, mentre que l'equip també estarà en contacte amb un altre centre especialitzat en identificació genètica. L'objectiu és obtenir "la major quantitat d'informació possible", de manera que quan acabi el procés dels diferents centres puguin posar en comú les dades obtingudes i treure conclusions.





LA PITJOR HIPÒTESI POSSIBLE

Lorente reconeix que hi ha "limitacions", sent el pitjor escenari que cap dels laboratoris puguin obtenir l'ADN necessari per afrontar aquest estudi, que té un pressupost d'uns 30.000 euros. "No anem a forçar les circumstàncies que ens puguin portar a una conclusió errònia i que en un temps algú pugui dir que el que es va fer està mal fet", ha afegit Lorente per incidir en el rigor amb què s'afronta aquesta fase.Els seus impulsors afirmen que es tracta de la investigació científica "més ambiciosa" sobre l'origen Colom, que recopila el treball desenvolupat per les diferents tesis sorgides fins al moment. València, Portugal, Catalunya, Galícia, Navarra o Mallorca seran algunes de les possibilitats que seran analitzades comparativament per l'equip de doctor Lorente.