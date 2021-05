Pot el teu gos ser considerat potencialment perillós?

Aquest mes de maig estem tots a l'espera que el Govern presenti l'avantprojecte de llei que va prometre fa més d'un mes per modificar la Llei 50/99 sobre animals potencialment perillosos.





El Jack i la Freya - Catalunyapress





Aquesta nova norma proposa establir un mecanisme de validació del comportament de cada animal, en lloc de tenir en compte "la raça concreta amb la qual han nascut". És una mica com aquells nens i adolescents que es veuen jutjats de forma injusta per tenir els pares que tenen, o pel comportament que han tingut els seus germans majors durant els anys d'escolarització. Em refereixo a quan els professors passen llista i, després de dir el cognom 'Marín', pregunten: "i tu no seràs per casualitat germà d'Albert, no?". I si la resposta és sí, i Albert va obtenir certa notorietat com a creador de conflictes en els seus temps, és molt probable que la professora ja posi a el germà petit a la mateixa casella, encara que no tingui més motius per fer-ho que el fet que els nens tenen els mateixos pares.





Doncs el mateix passa amb els gossos: que no neixen dolents, sinó que són educats d'una manera o una altra. És per això que l'avantprojecte de llei preveu que els gossos que necessitin algun "maneig particular" s'hagin d'educar amb tècniques de millora del comportament perquè deixin de ser perillosos i es portin millor. Igual que els nens.





I és que si alguna cosa té guanyat la Llei 50/99 és el rebuig unànime que va despertar entre veterinaris, genetistes, etòleg, ensinistradors, criadors o experts en Dret. Perquè cap d'ells pot avalar que l'actual normativa hagi contribuït a reduir els atacs.





Marc Álvarez, de Barcelona, sempre ha sigut un amant dels animals, i actualment té una femella American Staffordshire i un mascle Bull Terrier mestís. "Quan vaig adoptar el Jack (el Bull Terrier), em va venir amb el kit de gos violent, però no per la seva raça, sinó per la manera en què va ser educat i tractat durant els primers anys de la seva vida", explica Álvarez. Atesa la normativa actual, Jack no és considerat perillós, mentre que Freya, la femella Staffy, sí que entra en els cànons de 'perillositat' i ha d'anar sempre lligada i amb morrió. Però, si algú li preguntés al Marc amb quin dels gossos hauria d'anar amb compte, et diria sens dubte que amb el Jack.





"Entenc que hi hagi d'haver una llei que especifiqui i reguli com han de ser tractats els gossos que poden ser perillosos, però el fonament de la llei actual és ridícul", assenyala Álvarez. I és que, segons l'Annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, són perillosos els gossos de vuit races (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu) que tinguin una "forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; i pèl curt ", entre altres. "Com pot el pèl curt ser un senyal de perillositat?", es pregunta Álvarez, i afegeix que potser, com tot, està relacionat amb el poder adquisitiu de la gent: "la majoria de gent que té un Akita Inu, un gos japonès de caràcter i naturalesa agressiva --que òbviament es pot ensinistrar i convertir en un genial animal de companyia--, són gent amb diners ". Potser no interessa molestar aquesta gent, però sí als que viuen a la perifèria i han comprat un Pit Bull per 50€, argumenta Álvarez.





Hi ha un munt de gossos que no compleixen les característiques del decret de llei, com el Bòxer o el Pastor Alemany, "però ja em diràs tu què passa si un d'aquests no està ben ensinistrat i t'ataca", es pregunta Álvarez. El mateix passa amb els encreuaments de races: si dues PPP es creuen, el cadell és directament considerat potencialment perillós. Però, si un American Staffordshire Terrier és creuat amb un Bòxer, no es considera perillós, "encara que sigui un gos més gran que l'American, amb l'agilitat del Bòxer, i la mandíbula de l'American" diu Álvarez amb estupor.





Reflexionant sobre el fet que els gossos PPP només puguin anar solts i sense morrió en propietat privada, Marc Álvarez es queixa que se'ls treguin totes les llibertats i no s'hagin habituat espais per a ells on poder córrer, cremar energia i relacionar-se amb altres gossos . "Al final", diu Álvarez, "el que estàs fent amb la llei actual és perpetuar la imatge i el caràcter d'aquests gossos". "La meva gossa, per exemple, porta els seus quatre anys de vida passejant lligada i amb morrió, no ha tingut la possibilitat de relacionar-se amb altres gossos que no fossin el Jack, i cada minut del seu passeig està estressada perquè hi ha molts estímuls, però no ho pot comunicar o relacionar-se. Què creus que passarà si un Chihuahua li borda quan es creuen? El més probable és que la meva gossa s'atabali, perquè no pot -no li deixem- expressar-se ", conclou Álvarez amb resignació.





"Crec que la nova proposta de llei que s'està fent és complicada", diu Álvarez, admetent que hi ha moltes coses que no acaba d'entendre. I afegeix que "això d'avaluar als gossos individualment pot no funcionar", ja que, si ell està al parc i xiula, els seus gossos aniran corrent cap a ell, "perquè així els he entrenat i ho hem repetit moltes vegades en aquest context ". Però, si els porto a "el que seria com una ITV per a gossos, un espai que fa olor de mil gossos diferents, on hi ha estímuls nous i a què no estan acostumats, és possible que els gossos no responguin de la mateixa manera", articula Álvarez .





Així que sí, cal que hi hagi certa regulació dels gossos, diu Álvarez, però proposa una altra manera: "tot gos hauria de tenir l'oportunitat de no ser considerats perillosos, i que siguin les seves accions o antecedents i no un examen psicotècnic com a tal el que el catalogui com perillós ".





La llicència de conducció de gossos PPP, diu Álvarez, és pagar 60€ a l'ajuntament que ni es destinen a la causa: "és com si et cobrés 60€ perquè em recitis l'abecedari, que coneixes perfectament, i un cop has acabat et dic: perfecte, estàs qualificat per tenir una metralleta". Potser seria més pràctic que, per tenir qualsevol gos --qualsevol mascota- hagis de pagar una llicència que et capaciti per tenir aquest animal, i que els diners que tu pagues serveixi perquè l'ajuntament t'ofereixi tres classes personalitzades amb un ensinistrador o educador caní que et doni les pautes bàsiques per ensinistrar al teu animal. "I que, a el cap de sis mesos --o un any-- es faci una revisió de la conducta del gos", diu en Marc abans d'afegir que aquesta seria una "manera molt òptima i igualitària per assegurar no només que els gossos siguin educats pròpiament, sinó també la seva felicitat ".





"Encara que aquesta nova proposta em sembla molt millor que el decret actual, la trobo injusta pel que fa a gossos que han anat tota la seva vida amb corretja i morrió, sent discriminats socialment, ja que el procés d'adaptació serà molt difícil i injust" , conclou Álvarez.