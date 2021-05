Per accedir al cessament d'activitat, els autònoms hauran d'acreditar una pèrdua d'ingressos del 75%

Els autònoms que vulguin sol·licitar la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi han d'acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels rendiments computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 75% dels que hi ha hagut en el segon semestre de 2019, davant el 50% que es demanava fins ara, així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros.





Així es recull en l'esborrany de la proposta presentada aquest dimecres pel Govern, que pot canviar perquè encara no està tancada amb les organitzacions d'autònoms, que de fet rebutgen alguns dels canvis proposats.





Pel que fa a la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi, el text diu que, a partir de l'1 de juny de 2021, els autònoms que a 31 de maig vinguessin percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi i no hagin esgotat els períodes de prestació previstes, podran continuar percebent fins a l'esgotament del període pendent de consumir o, si s'escau, fins al 30 de setembre, "sempre que, durant el segon i tercer trimestre d'aquest any, compleixin amb els requisits ".





Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre d'aquest any en la mateixa proporció.





La durada de la prestació serà fins al 30 de setembre. Els autònoms que vinguessin percebent la prestació "només podran tenir dret a aquesta si no haguessin consumit en aquella data la totalitat del període previst a la Llei General de la Seguretat Social, que diu que la durada de la prestació per cessament d'activitat estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat dels que, al menys, dotze han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament.





En aquest cas, la determinació de la durada de la prestació que es causa tindrà en compte els períodes consumits des d'octubre a maig de 2021 ambdós inclosos.





Un cop esgotat el període pendent de consumir i només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.





Els rendiments nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no pot superar 2,2 vegades l'SMI. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l'import de l'SMI. A més, la quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que li correspon en funció de l'activitat.





Sobre la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms afectats per la suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de l'aprovació de mesures per contenir la pandèmia, el document diu que els autònoms hauran d'estar a l'almenys 30 dies naturals en alta abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l'activitat i en tot cas abans de la data d'inici de la mateixa quan aquesta s'hagués decretat amb anterioritat a l'1 de juny de 2021 per accedir a aquesta prestació.





També han d'estar al corrent de pagament de les quotes. La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada, però pot incrementar-se un 20% si l'autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.





El document diu que a partir de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial Treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors de la Mar, que estiguessin d'alta en aquests règims i vinguessin percebent el 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d'activitat que preveuen els articles 6 i 7 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional.





Així, es recull una exempció del 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny, del 75% de les que corresponen a juliol, del 50% de les que corresponen a l'agost i del 25% de les de setembre.





Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització dels treballadors autònoms han de mantenir l'alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021.





Segons l'esborrany, la base de cotització a efectes de la determinació de l'exempció serà la que resulti d'aplicació en cada un dels mesos en què s'apliquin les exempcions. A més, la percepció de la prestació per cessament d'activitat en qualsevol de les seves modalitats serà incompatible amb l'exempció en la cotització.





El text també inclou la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als autònoms de temporada. Per accedir-hi, s'haurà d'acreditar que s'ha estat donat d'alta durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, "sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d'aquests anys ".





No han d'haver estat en alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre del l'any 2021 i no han de tenir uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros durant el segon i tercer trimestre del l'any aquest any.





La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que li correspongui per l'activitat exercida. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article podrà començar a meritar amb efectes d'1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de juny.





En cas contrari, els efectes queden fixats al dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.





Finalment, el text diu que els autònoms que, a 31 de maig de 2021, vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d'activitat podran continuar percebent amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l'activitat suspesa i fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura o fins al 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior.