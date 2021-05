Puigdemont, Comín i Ponsatí recorren davant del TUE la suspensió de la seva immunitat europarlamentària

Els advocats de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han recorregut davant del Tribunal General de la Unió Europea la decisió de Parlament europeu de les seves penjar les seves respectives immunitats parlamentàries perquè puguin ser jutjats a Espanya pel seu paper en el 'Procés'.





Carles Puigdemont (EP)





La demanda va ser presentada a la tarda d'aquest dimecres, 19 de maig, segons han informat a Europa Press fonts de la defensa dels polítics independentistes, data en la qual es complia el termini que ofereix la Justícia europea per recórrer aquest tipus de decisions.





La tramitació al Tribunal europeu dels recursos presentats per Puigdemont, Comín i Ponsatí, però, no afecta l'aixecament de les immunitats aprovada per l'Eurocambra, que segueix aplicant-se mentre no hi hagi un pronunciament contrari.





L'Eurocambra va aprovar el passat 9 de març els suplicatoris remesos pel Tribunal Suprem sol·licitant que els fos suspesa la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí; després de concloure que els fets pels quals els reclama la Justícia espanyola no tenen cap relació amb la seva activitat parlamentària i que, a més, van ocórrer amb anterioritat a l'obtenció dels seus escons al Parlament europeu.





El Suprem va remetre formalment els tres suplicatoris al Parlament europeu al gener de 2020 però la paràlisi forçada per la pandèmia de coronavirus va bloquejar la seva tramitació fins el novembre passat, quan es van reactivar amb l'aval dels serveis legals de l'Eurocambra per celebrar per via telemàtica les sessions confidencials sobre casos d'immunitat.





En la seva defensa, els tres eurodiputats de Junts van argumentar durant el procés que el Tribunal Suprem no és l'autoritat judicial competent per jutjar-los i que pateixen persecució política a Espanya, una línia de defensa que ja van apuntar que reprendrien en un eventual recurs davant del TUE si l'Eurocambra acceptava els suplicatoris.





Els informes adoptats pel ple parlamentari recullen la posició de la comissió d'Assumptes Jurídics, que sí que considera al Suprem autoritat competent i creu que s'han d'acceptar els suplicatoris perquè en els tres casos es refereix a fets ocorreguts abans que els reclamats ocupessin els seus escons com eurodiputats.