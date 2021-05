Borràs no anirà al Palau de la Zarzuela per comunicar al rei la investidura d'Aragonès

La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha avançat que no anirà al Palau de la Zarzuela a comunicar al rei Felip VI la investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat: "Hi ha mitjans al nostre abast, com cartes o correus electrònics, per poder fer aquesta comunicació ".





La presidenta de Parlament, Laura Borràs (EP)











Ho ha dit en una entrevista a TV3 aquest dijous, quan començarà el ple de Parlament que previsiblement investirà Aragonès aquest divendres, amb els vots d'ERC, Junts i la CUP.





Borràs ha rebutjat reunir-se amb el Rei per comunicar-li el que ha descrit com un tràmit, i ha dit que quan ho va fer com a portaveu de Junts al Congrés va ser per altres raons: "Quan he anat a veure el rei d'Espanya, he anat a dir-li en directe un conjunt de coses que creia que calia, rellevant i no fàcil de dir quan tens algú davant ".





Durant la legislatura, s'ha emplaçat a defensar la sobirania de Parlament i buscar consensos per renovar els càrrecs institucionals que depenen de la Cambra catalana, i ha explicat que la seva intenció segueix sent rellevar el secretari general de Parlament, Xavier Muro, com va avançar que faria a l'inici de la legislatura.





ELSA ARTADI

D'altra banda, Borràs ha posat en valor la decisió de la dirigent de Junts, diputada al Parlament i regidor de Barcelona, Elsa Artadi, de rebutjar formar part de Govern per mantenir el seu "compromís" amb la capital catalana.





Ha explicat que Artadi li va traslladar aquesta intenció abans --també ho va fer amb el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont-- i ha destacat que, amb aquesta decisió, la vicepresidenta de Junts manté la seva " paraula "de romandre a l'Ajuntament, després de les negociacions per tancar un acord per formar un Govern de coalició amb ERC.





"Ella ha fet la seva feina en el paper de negociadora en aquest procés. Es culmina d'una determinada manera, però sense la tasca prèvia no es pot culminar", ha dit.





Preguntada per la seva pròpia opinió sobre aquest pacte, Borràs ha afirmat que un acord és una bona notícia i que ella va apostar des del principi per un "Govern fort per donar resposta" als problemes de la gent i avançar cap a la independència.





"El meu acord hagués estat el meu programa electoral, però la realitat és el que la gent vota", ha afegit.