Comprar alineadors transparents per Internet pot ser molt perillós

La Societat Espanyola d'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial (SEDO) ha advertit de la compra d'alineadors transparents a través d'Internet, ja que "sense l'adequada supervisió poden comportar problemes un tractament inadequat, tant a nivell oclusal (mossegada) com funcional".





Imatge de recurs (EP)





A través d'un comunicat, els ortodoncistes alerten que la comercialització d'alineadors transparents a través d'Internet, o d'empreses que prometen millorar el somriure d'una manera senzilla i barat enviant les fèrules a domicili, "va en increment". "I també augmenten els casos de pacients que arriben a les clíniques ortodòntiques perquè els resolguin problemes derivats de l'ús d'alineadors transparents que no han estat indicats, pautats i supervisats per un professional amb la formació adequada per fer-ho", assenyalen.





"No hi ha dubte que els alineadors transparents estan en auge, però no es poden confondre amb una moda, ja que són un tractament d'ortodòncia, i, per tant, un tractament sanitari. Estem preocupats per l'augment empreses que publiciten i comercialitzen ' on line 'alineadors dentals, utilitzant mètodes que considerem poc ortodoxos i perjudiquen la salut bucodental dels pacients que confien en aquestes promeses d'un somriure bonic a preus barats, però sense els requisits mínims perquè el tractament sigui segur. És una barbaritat comprar alineadors transparents per internet. L'ortodòncia no es pot prendre com una moda, és una disciplina sanitària que ha de diagnosticar-la, planificar-la i supervisar-la un professional qualificat per a això ", detalla el seu president, Juan Carlos Pérez Varela.





L'ortodòncia amb alineadors està controlada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), i consisteix en l'ús pautat d'unes fèrules extraïbles de plàstic transparent fabricades a mida per a cada pacient, seguint les indicacions d'un ortodontista en funció d'un correcte diagnòstic de la maloclusió i de la planificació del tractament adequat per a la seva correcció.





La comercialització dels alineadors transparents perquè el pacient realitzi el tractament al seu domicili, sense la deguda supervisió d'un ortodoncista, comporta "un gran risc per al pacient, ja que el seu ús indiscriminat, sense un diagnòstic precís de la maloclusió per part de l' professional, així com, la realització d'un pla de tractament individualitzat pas a pas per a la correcció de la maloclusió, pot comportar riscos per un tractament inadequat, tant a nivell oclusal com funcional ".





El doctor Pérez Varela recorda que "els alineadors transparents són un tractament ortodòntic, i l'ortodòncia pot influir, no només en l'estètica i oclusió dental, sinó fins i tot sobre funcions tan importants com la masticació, la parla, la respiració o la deglució, sense oblidar l'estètica de la cara de l'pacient ".





La preocupació dels ortodoncistes davant la proliferació d'aquests alineadors comercialitzats de forma poc segura per al pacieciente ha portat a la SEDO a la publicació, en col·laboració amb AESOR, d'un protocol d'actuació per a l'ús dels alineadors transparents que, entre altres coses , preveu que el pacient s'ha de sotmetre a un examen ortodòntic previ al tractament, que inclou una exhaustiva anamnesi; una exploració bucal intraoral, funcional i extraoral; fotografies intraorals i extraorals; radiografies (Ortopantomografia de manera inexcusable, i una teleradiografia lateral de crani) i impressions de les arcades amb silicona o amb escàner intraoral. En funció d'això registres, l'ortodoncista realitzarà un diagnòstic precís de la maloclusió del pacient i traçarà un pla de tractament per corregir aquesta maloclusió.





Les pautes de canvi de les fèrules les indicarà l'especialista, segons l'estat de les genives, la dificultat i el grau d'expressió del moviment, la tècnica i materials emprats, la prescripció i les fases del tractament. Així, recorden que és important que la col·locació de les fèrules es realitzi en el gabinet dental i només el professional marqui les indicacions oportunes al pacient, revisi i comprovi de forma progressiva que el programat s'està duent a terme i així poder realitzar els ajustos adequats en cada fase del tractament.





Les visites a la consulta per al seguiment seran en un període establert entre 30 i 45 dies i segons les fases de tractament. S'haurà de realitzar reducció interproximal i/o cimentar ataches nous, que s'incorporen en algunes fases de tractament, per optimitzar alguns moviments dentals, augmentar la retenció de les fèrules i facilitar certs moviments difícils de realitzar. També poden necessitar utilitzar elàstics intermaxil·lars durant el tractament, que sota la indicació i supervisió de l'ortodoncista, es col·locaran durant l'horari que faci servir les fèrules.





A l'acabar la fase activa, com en qualsevol tipus de tractament ortodòntic convencional, es col·locaran retenidors fixos i / o removibles i són imprescindibles noves cites de seguiment i control de l'estabilitat del tractament i de l'estat dentari, gingival, mucós i ossi del pacient, així com del dels propis retenidors.





Un cop completat el tractament, l'ortodoncista ha de fer nous registres (fotografies, models i radiografies), per descartar l'aparició de complicacions i en tal cas i si fos necessari determinar les corresponents responsabilitats legals.