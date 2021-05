Sánchez Llibre creu que hi ha "moltes possibilitats" d'una recuperació econòmica en els pròxims mesos

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha sostingut que hi ha "moltes possibilitats" que hi hagi una recuperació evident, ràpida i profunda en els propers mesos a mesura que la immunitat vagi amb la màxima velocitat.





Ho ha dit aquest dijous en una entrevista de Ràdio4 i La2, en què ha afegit que això pressuposarà l'arribada de turistes --que no tem que es vegi perjudicada per les restriccions actuals--, i per tant, una injecció important per li economia.





Sánchez Llibre també ha destacat l'existència d'un "optimisme generalitzat" en el món empresarial que quan s'hagi possibilitat la immunitat de tota la ciutadania haurà una recuperació.





Preguntat per l'acord entre ERC i Junts per formar un Govern de coalició, el president de la patronal ho ha valorat positivament perquè, ha assegurat, el que volen els catalans és que hi hagi un Executiu.





Ha insistit que Catalunya necessita un full de ruta econòmic per sortir de la crisi derivada de la pandèmia i en la necessitat que es configuri el nou Govern que actuï com més aviat millor: "Anem amb retard".





També ha assenyalat que el nou Executiu català ha de gestionar bé els fons europeus i plantejar un Pressupost orientat cap a l'economia, així com guanyar-se la confiança dels empresaris, i ha insistit en la necessitat d'un "pacte de país" entre grups parlamentaris i els agents socials.





"Està a sobre de la taula, que els joves tinguin feina, que els contractes temporals passin a contractes indefinits, que els que tinguin un sou baix puguin guanyar més i que davant tota la gent que es pugui quedar sense feina donar l'oportunitat que els empresaris li puguin donar feina ", ha afegit.





Sobre la reforma laboral, Sánchez Llibre ha defensat que més que derogar-convindria modernitzar-la per aconseguir la plena ocupació, tot i que ha sostingut estaria d'acord a que no hi hagués contractació temporal i que tots els contractes temporals fossin indefinits.