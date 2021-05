Endesa tanca una anella elèctrica a Roda de Berà, a Tarragona

Endesa ha realitzat una inversió de 290.000 euros per realitzar el tancament d'una anella elèctrica a Roda de Berà (Tarragona), que ha significat l'estesa de 1,5 quilòmetres de cablejat, segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.





Imatge de recurs (EP)





La nova xarxa, de 25 kV, uneix dues línies de mitja tensió ja existents i dos centres de transformació, el que facilita la recuperació del servei en cas d'incidència o indisposició d'alguna de les línies principals.





L'actuació també ha servit per renovar tecnològicament els dos centres de transformació per millorar la seva seguretat i permetre el telecomandament per tal de reduir el temps de resposta.