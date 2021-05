Gairebé 900 persones dormen al carrer a Barcelona

Un total de 895 persones dormen a la via pública a Barcelona i 3.046 allotjades en equipaments municipals o de les entitats municipals, segons el recompte de 2021 de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) realitzat la matinada d'aquest dijous.





Una persona dorm a prop de l'estació de Sants de Barcelona (EP)













El setè recompte de la XAPSLL constata una estabilització en el nombre de persones que dormen a la via pública en els darrers anys, en paral·lel a l ' "important increment de places en equipaments residencials cada vegada més especialitzats", ha explicat l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous en un comunicat.





Un total de 633 persones han participat en el recompte ideat per les 37 entitats socials que integren la XAPSLL i l'Ajuntament de Barcelona, després que l'any passat no es pogués desenvolupar aquesta activitat tal com estava prevista a causa de la irrupció de la Covid- 19.





L'últim recompte es va fer en 2018, un moment en què es van detectar 956 persones dormint a la via pública i 2.130 en recursos residencials de la XAPSLL.





La tinenta d'alcalde Laura Pérez, en roda de premsa per presentar la incorporació d'un centenar de professionals als serveis socials, ha subratllat que, tot i haver-se produït un descens en el recompte, la problemàtica és "molt greu", no s'ha resolt i no es pot ser triomfalistes, i ha afirmat que el consistori treballa en incrementar recursos.





De les persones allotjades sota sostre, 1.741 dormen en allotjaments públics i concertats i les 1.305 restants en entitats socials privades, pel que fa a les que pernocten al carrer, la majoria es concentren als districtes de l'Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, on dormen 212, 176 i 155 persones, respectivament.





Els districtes on hi ha menys persones sense llar són Horta-Guinardó, amb 22 i Les Corts, amb 33, pel que fa a la resta de districtes, a Sarrià-Sant Gervasi hi ha 34, a Gràcia 65, a Nou Barris 34, a Sant Andreu 51 i a Sant Martí 113.





La xifra respecte a al 2018 ha disminuït en sis dels districtes i ha augmentat en Les Corts, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí; en aquella ocasió es van comptabilitzar 210 persones a Ciutat Vella, 217 a l'Eixample, 172 a Sants-Monjuïc, 30 a Les Corts, 57 a Sant Gervasi, 52 a Gràcia, 43 a Horta-Guinardó, 42 a Nou Barris, 21 a Sant Andreu i 112 a Sant Martí.





Des del 2008 i fins l'actualitat el nombre de persones dormint al carrer detectades pels successius recomptes ha passat de 658-895 persones, un increment del 36%.





48 PERSONES A BADALONA I 92 A L'HOSPITALET

També s'han realitzat un recompte de persones sense llar a l'Hospitalet de Llobregtat i Badalona (Barcelona), on s'han localitzat 92 i 48 persones dormint al carrer, respectivament.





En el cas de l'Hopistalet es tractava del primer recompte de ciutat organitzat aquest dijous a la Creu Roja, Càritas Barcelona, persones voluntàries i altres entitats; en el cas de Badalona era el tercer recompte fet per la Taula Sense Llar de Badalona, han explicat els organitzadors aquest dijous en un comunicat.





La tinenta d'alcalde de Barcelona Laura Pérez ha dit que és important la "mirada metropolitana" a aquesta problemàtica.