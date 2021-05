Rocío Carrasco torna durant l'emissió de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Rocío Carrasco ha intervingut aquesta nit al programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' i ha parlat obertament sobre el judici que tindrà lloc aquest divendres a la denúncia que interposa Antonio David en nom del seu fill pel suposat impagament de la pensió . Davant d'aquest nou judici, Carlota Corredera li ha preguntat què tal està i ella ha contestat: "Estic una miqueta nerviosa, però bé. Està citat meu fill per declarar perquè l'ésser ha tornat a fer una altra vegada el que ja va intentar fer amb Rocío. m'ha presentat una querella en nom del meu fill i com el nen ja té més de 18 anys el que ha de declarar és ell, no el pare. el pare ja ho ha posat en aquesta tessitura ".





Rocío Carrasco





A més, Rocío Carrasco ha assegurat que en el mateix dia d'avui s'ha assabentat que en el cas que el seu fill declari contra ella, ho faria des de Màlaga: "Ens hem assabentat fa dues hores que la jutgessa ha tret una providència que en el cas que declari, declararia des dels jutjats de Màlaga, ens hem assabentat fa dues hores per la providència, però en cap cas se'ns ha passat l'escrit de la petició de l'altra part, llavors això es recorrerà. No sabem si es produirà ".





Rocío ha explicat el seu 'no' declaració en la cita que va tenir fa menys d'un mes, referida a aquest procediment: "Jo el dia 30 d'abril es va em va trucar per declarar i considerem meu advocat i jo que a l'haver unes irregularitats processals... nosaltres hem anat presentant recursos, tots aquests recursos no han estat resolts llavors jo a sa senyoria el que li vaig dir és que no anava a declarar, però que estaria encantada de declarar una vegada que tots aquests sots estiguin resolts".





Carlota Corredera li ha preguntat si és cert que no li ha passat la custòdia al seu fill i Rocío ha preferit no contestar, però assegura que se sabrà la veritat: "Això va molt més enllà d'una quantia econòmica i s'acabarà sabent que hi ha darrere de tot això. ho estic vivint amb desesperança perquè torna a succeir el que ja he explicat en totes aquestes edicions del programa que estem fent, jo ja no perdo l'esperança de tornar a veure el meu nan i que tot això s'acabi ".