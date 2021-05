JUPOL s'oposa a la investidura d'Aragonès i demana ajuda per evitar el desallotjament de Via Laietana

El sindicat JUPOL, majoritari en el Consell de la Policia, ha mostrat la seva indignació per la decisió adoptada en l'acord de govern de Catalunya per a la investidura de Pere Aragonès, en el qual es torna a treure a la palestra el "desallotjament" de la Policia nacional de la Prefectura Superior de Policia situada a la Via Laietana per la seva conversió en un centre d'interpretació de la memòria i de denúncia del franquisme.





Jupol (EP)





Una decisió que ja es va denunciar enèrgicament des d'aquest sindicat i que segons el secretari regional de JUPOL a Catalunya, Marcos Veiras, és "incomprensible i suposa un nou atac a la Policia Nacional a Catalunya per part de Govern d'aquesta comunitat".





suport ciutadà

Des JUPOL asseguren que ja van posar de manifest la seva postura contrària a aquesta decisió quan es va començar a plantejar el "desallotjament" de la Policia Nacional de la seva seu a la Via Laietana de Barcelona el passat mes de novembre de 2019.





Una postura que ha estat recolzada rotundament per la ciutadania, que a través de la plataforma Change.org, va mostrar la seva repulsa al trasllat de la Policia Nacional d'aquesta seu de Barcelona a través d'una recollida de signatures que suma a dia d'avui més de 67.000 adhesions. Una campanya de recollida de signatures, que ara ha reactivat el sindicat JUPOL i en la qual es posa de manifest que "no hi ha cap raó ni funcional ni operativa perquè es mogui a la Policia de Via Laietana".





A més, recorden que "en aquestes dependències treballen actualment desenes d'agents i personal de l'administració de la Policia Nacional, per la qual cosa el trasllat d'aquestes dependències a unes noves que reuneixin les característiques necessàries seria molt complicat i suposaria una minva de les condicions laborals i operatives de la Policia Nacional a Barcelona ".





Petició al Ministeri

D'altra banda, des de JUPOL a Catalunya, s'ha fet una crida al Govern d'Espanya, en concret al Ministeri de l'Interior perquè "garanteixi de forma immediata i per escrit la permanència de tots els treballadors de la Policia Nacional a Catalunya i que mostri el seu suport als agents allà destinats ".