Espanya 2050: "un visió ambiciosa però realista", assegura Pedro Sánhez

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dijous l 'Estratègia Espanya 2050', un document "obert" que se sotmetrà a un "debat nacional" en què ha convidat a participar a tots els espanyols, també als partits polítics , les comunitats autònomes i els municipis, de cara a decidir "el país que volem d'aquí a 30 anys".





L'informe, basat en el diagnòstic d'un centenar d'experts i impulsat per la Moncloa, analitza els nou grans desafiaments a què s'enfronta Espanya i es marca 50 objectius, "no està tancat", sinó que "és un document viu" , una "primera proposta" que servirà de base per a "un gran diàleg nacional" que se celebrarà en els pròxims mesos.





Pedro Sánchez a Espanya 2050 - Europa Press





Segons ha dit, "continuarem treballant" amb els partits polítics, alhora que ha recalcat que "els governs municipals i autonòmics tindran un paper fonamental i decisiu". "El meu compromís com a president és garantir un debat lliure i plural, en el qual tinguin cabuda casaments les postures", ha acotat.





Serà, ha assegurat Sánchez, "un diàleg de baix a dalt" i "obert a tothom". Perquè, segons ell, es tracta d ' "arribar aquesta visió compartida d'una nova Espanya cap a la qual volem caminar junts".





"Necessitem una visió que sigui ambiciosa però també realista, que ens inspiri, que ens cohesioni i ens ajudi a cadascun a treure el millor de nosaltres mateixos", ha puntualitzat. Ha de ser, ha afegit, una visió que "sobrevisqui al pas de les legislatures" i que sigui "política d'Estat i no de govern".





Segons el president de Govern, "ha de néixer no d'un executiu o un partit en particular sinó del conjunt de la societat perquè només així aconseguirà abastar diverses legislatura i el seu objectiu".





No és una aspiració impossible





"Hi haurà qui considerin que és una aspiració impossible especialment en un món tan polaritzat com l'actual, però no és cert", ha afirmat, subratllant que aquest document demostra que assolir l'objectiu fixat és "factible" i que "el debat acadèmic, tècnic , social està molt lluny dels gestos de crispació i enfrontament amb els que de vegades ens castiga el present ".





La meta que s'ha marcat el Govern amb aquesta estratègia és situar Espanya en el grup dels països més avançats d'Europa, que actualment componen Àustria, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Països Baixos i Suècia.





D'aquesta manera, s'ha dut a terme una anàlisi del nivell de compliment dels 27 estats membre a partir d'una sèrie d'indicadors econòmics, socials i mediambientals estàndard, el que ha permès dividir el bloc en tres grups i avaluar cóm o Espanya ha passat en 30 anys de el grup d'acompliment baix. El document tracta d'analitzar el que caldria fer per situar-se al grup de cap, fixant amb això els 50 objectius.





El nostre país, ha dit Sánchez, té moltes "assignatures pendents" i ens enfrontem a "reptes importantíssims, formidables" però, ha sostingut, "des de 1977 Espanya no ha fet més que progressar i així seguirà fent-ho", si bé ha reconegut que "no serà tasca fàcil".





Comparació amb l'Espanya de transició





El 15 de juny de 1977 es van celebrar les primeres eleccions democràtiques a 40 any s i els que van votar eren "homes i dones molt diferents entre si" però units pel "somni d'arribar a una Espanya democràtica, pacífica, pròspera i diversa, plenament integrada en la llavors Comunitat Europea ", ha recordat.





Va ser aquest "somni compartit" el que va permetre "cohesionar la societat", "navegar entre les seves diferències" i donar "sentit a molts sacrificis i esforços de les generacions que ens han precedit", ha sostingut Sánchez, subratllant que "gràcies a això Espanya va progressar a una velocitat vertiginosa que en molts aspectes resulta única ".





En aquest sentit, ha defensat que igual que a l'Espanya de la Transició tenia sentit parlar de país que es volia construir, en l'actualitat també té sentit "parlar de l'Espanya que tindrem i que volem en 30 anys".





El Govern actual, "com els que vindran", ha dit, "tenim aspiracions sinó superiors al menys igual de ambicioses que les que fa 40 anys van tenir els nostres pares i les nostres mares" respecte al futur.





"Seiem a dialogar, a conversar, unim voluntat, confiança i capacitats i decidim quin país, quina Espanya volem ser d'aquí a 30 anys", ha comminat.





Sánchez ha posat en valor la novetat d'aquest document, que ha qualificat de "fita" per tractar-se del primer exercici de "prospectiva estratègica" a Espanya, ressaltant que els experts que han treballat en la seva elaboració juntament amb l'Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia i el suport de diferents entitats ho han fet "amb total independència i llibertat, sense cobrar un cèntim moguts per vocació de servei públic i amor a país".