​Ruben Sans (AIJEC) : "La crisi ha trobat als joves més preparats per al canvi postpandemia"

Fepime Catalunya ha celebrat una nova sessió del IV Congrés de Pimes de Catalunya protagonitzada per l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la pime catalana i elaborar un memorial de propostes de millora que es lliurarà a les administracions.







El president de l’AIJEC, Ruben Sans/ @FomentTreball











El president de l’AIJEC, Ruben Sans, ha explicat que la crisi ha trobat als joves més preparats per al canvi i més digitalitzats i que la pandèmia suposa una oportunitat perquè totes les pimes es modernitzin, es facin més eficients i entenguin que la supervivència de l’empresa no està només en el compte de resultats sinó en intangibles com l’equip, la tecnologia, la innovació o la formació.





“Cal donar suport a l’emprenedoria des de tots els àmbits, ja que emprendre és una opció empresarial més. Necessitem impulsar la digitalització com a eix transformador del teixit productiu, necessitem més ajudes que arribin a les empreses i que l’administració eviti tràmits innecessaris, i es creï un entorn que afavoreixi la creació d’empreses i on prevalgui la seguretat jurídica i l’estabilitat”, ha assegurat.





La sessió ha comptat amb la intervenció de José Campos e Matos, president of YES FOR EUROPE, European Confederation of Young Entrepreneurs, la confederació europea de joves empresaris. Campos e Matos ha afirmat que els joves tenen la capacitat de detectar noves oportunitats del mercat i aprofitar-les, però necessiten inversió i finançament. “Cal una revisió de l’administració tributària i donar suport a les empreses amb el reemborsament d’impostos. La millor manera d’incrementar els ingressos fiscals és donar suport a un creixement sòlid, amb estímuls forts i sostinguts, a les empreses”.





Maria Josep Prats, Cofundadora de 1001 Cover Corredoria d’Assegurances, ha lamentat els estereotips poc positius al voltant de la figura de l’empresari. “La falta de referents específics contribueixen a continuar amb aquests estereotips. Hem d’expandir la idea que ser empresari implica exercir amb valors i crear referents per canviar la visió que se’n té de nosaltres. Per treballar en la millora de la imatge de l’empresari és clau la formació, les noves maneres d’entendre i exercir el lideratge i aconseguir mostrar referents en aquesta línia. Existeix una altra manera de liderar amb equitat, empatia, justícia i comunicació”.





En aquesta línia, Núria Pastor, CEO i sòcia fundadora de humanITcare ha afegit que “és important que les empreses generin no només una feina sinó un propòsit i uns valors perquè els treballadors tinguin sentiment de pertinença a la comunitat i vulguin treballar a l’empresa”.





Pel que fa al paper de les dones emprenedores, Sandra Garcia, directora de LIPPA Comunicación, ha explicat que en els darrers set anys, el percentatge de dones que inicien el camí per tenir la seva pròpia empresa quasi s’han duplicat a Catalunya i que s’observa un augment de la visibilitat de casos d’èxit protagonitzats per dones en els mitjans. “Els joves empresaris tenim clar que cal seguir fomentant les polítiques emprenedores posant les persones al centre i amb mecanismes que ens permetin incorporar totes les realitats i totes les diversitats perquè no ens podem permetre el luxe de construir només amb la meitat de la població”.





Roger Sans, CCO de Ecomotive Solutions, ha centrat la seva intervenció en la mobilitat sostenible i ha defensat que el canvi de model energètic presentarà reptes i oportunitats per a la majoria de les empreses i serà clau l’agilitat i una visió centrada en els recursos del futur. “L’estratègia de canvi basada en els pilars d’eficiència energètica, de l’impacte mediambiental, economia sostenible i transició justa s’ha de basar en la collaboració entre els diferents actors de l’ecosistema de la mobilitat”.





En l’àmbit del sector de l’automoció, Jordi Priu, CEO de MMM, ha mostrat la seva preocupació pels creixents problemes d’abastiment de matèries primeres. “Els preus marquen una tendència alcista, els terminis d’entrega són cada cop més llargs i això origina un sobrecost en un sector molt competitiu i en plena transformació”.





Per últim, Estefania González Campins, sòcia d’EQTIC i vicepresidenta d’AIJEC, ha reivindicat el paper dels joves per liderar la transformació digital i l’actual escenari de canvi. “La captació de talents és una problemàtica i no només per una qüestió de diners: cal tenir un projecte interessant, engrescador, una empresa amb propòsit que sedueixi el talent i el retingui. És necessària una estratègia centrada a invertir en innovació, generar nous models, nous canals, invertir en persones, en formació, en generació de talent i crear referents entre els joves que vegin que emprendre és una oportunitat real amb nous models d’entendre i exercir el lideratge”, ha conclòs.





Les pimes, clau de la recuperació





El IV Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 2021 finalitzarà el 15 de juny a la seu de Foment del Treball acompanyats pels principals actors econòmics de Catalunya. El congrés consta al voltant de 20 trobades amb 24 organitzacions territorials i sectorials .





La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, té l’objectiu d’establir un diàleg per abordar les preocupacions de les pimes en aquest context excepcional, així com, debatre sobre possibles accions que puguin facilitar una recuperació empresarial resilient, digital i sostenible. De fet, el lema de les trobades és “Resiliència, digitalització i sostenibilitat, les claus per a la recuperació de la pime catalana” i el propòsit és conèixer de primera mà la realitat i les necessitats de les pimes catalanes després d’un 2020 marcat pel pas de la pandèmia.





Sense dubtes, la Covid-19 no només ha saturat el sistema sanitari català, sinó que també ha condicionat l’activitat empresarial, derivant en una crisi econòmica que es continua allargant en el temps a causa de les mesures restrictives que els governs han anant aplicant amb l’objectiu d’evitar la propagació de la malaltia.





Les trobades amb les diferents organitzacions estan programades com a sessions de treball per recollir les principals dificultats i reptes de les pimes en els diferents àmbits com pot ser, infraestructures, finançament, fiscalitat, innovació, internacionalització, relacions laborals, consum energètic, tràmits administratius, formació o competència deslleial, sempre des de la perspectiva de la pime.





Les conclusions de les sessions permetran redactar un document que reculli les principals inquietuds de cada sector i territori per millorar l’activitat empresarial.