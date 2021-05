Els Manel actuen a Salt el divendres sense distàncies per un estudi clínic

El grup Manel farà aquest divendres a la sala La Mirona de Salt (Girona), dins l'estudi clínic Obrir Girona, un concert on podran assistir fins a 1.000 persones que podran estar amb mascareta, de peu i sense distància de seguretat.





Els Manel - Arxiu - Europa Press





Es tracta d'un concert en homenatge al sector sanitari i cultural, en què els Manel presentarà els temes del seu últim EP, 'L'amant malalta', així com temes d'anteriors treballs, i per al qual s'han esgotat les entrades.







La iniciativa Obrir Girona, al Centre Blockchain de Catalunya impulsat per la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona, és un estudi clínic o que té com a objectiu provar un model de passades digitals de tests i vacunació, creant espais de molt baixa capacitat de contagi (MBCC) per poder fer una reobertura segura i controlada de la ciutat.





El projecte és de l'inici a finals de febrer, quan les farmàcies de Girona van rebre les formacions corresponents per desenvolupar el seu rol.





Necessitat d'un certificat





Tot aquell que vol participar en qualsevol esdeveniment de el projecte Obrir Girona ha de descarregar-se l'aplicació gratuïta de certificats digitals ICC AOKpass, on s'ha de crear un perfil i un certificat, que posteriorment haurà de validar a la farmàcia.





El següent pas és acreditar que l'usuari és MBCC, que pot fer en una trentena de farmàcies de Girona mitjançant tres formes: si s'està vacunat, portar el certificat; si s'ha passat el virus, portar una PCR positiva de fa més de 15 dies; i si no pertany a cap d'aquests casos, es podrà fer un test d'antígens a la farmàcia, que en cas negatiu, l'acreditarà com a persones MBCC.





Les passades tenen una durada de fins a sis mesos en cas de vacunats, tres mesos en cas d'anticossos i 36 hores per als que s'han fet el test d'antígens: aquest procediment té un cost d'entre 2,5 i 8,5 euros depenent de la modalitat de certificat.