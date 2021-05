Des de l'1 de juliol hi haurà un certificat de vacunació Covid europeu

S'aplicarà des de l'1 de juliol / @EP



La Unió Europea ha arribat aquest dijous a un acord per crear un certificat europeu que faciliti des d'aquest estiu viatjar als europeus que hagin estat vacunats contra el coronavirus, tinguin anticossos o disposin d'una PCR negativa, després que el Parlament europeu cedís davant els Vint i renunciés a la gratuïtat que exigia per als test.





"Fumata blanca: Tenim un acord sobre la proposta per a un Certificat Covid digital europeu", ha anunciat el comissari de Justícia, Didier Reynders, a través de les xarxes socials després de diverses hores de negociació amb el Parlament europeu i els Vint.





El document, que serà multilingüe i s'expedirà tant en suport digital com físic, es dirà finalment "Certificat digital Covid de la UE" i serà aplicable en el conjunt de la UE a partir de l'1 de juliol, segons han indicat a Europa Press fonts europees.





L'acord assolit entre els negociadors de el Consell i de l'Eurocambra, que haurà encara ser validat pels 27 i pel ple del PE, preveu també que les restriccions que s'apliquin als viatgers titulars d'aquest certificat siguin "proporcionades" i es fixin en funció del que estableixi el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC).





El text assenyala que els governs nacionals s'han d'abstenir d'imposar mesures addicionals als viatgers amb aquest certificat, com el respecte de quarantenes a l'arribar a destí o la realització d'una segona PCR, tot i que no es fixa una directriu obligatòria perquè es tracta de competències nacionals .





Finalment, l'Eurocambra no ha aconseguit l'objectiu que totes les PCR que es realitzin vinculades al certificat siguin gratuïtes però sí que es preveu que es puguin destinar fons addicionals per costejar i que aquestes proves hauran de ser "assequibles" per als europeus.





Ja existia un acord entre les institucions per destinar uns 100 milions d'euros de l'instrument d'emergència per donar suport als països en la compra de test PCR i d'antígens, però amb l'acord es contempla que es puguin destinar més recursos més endavant.