L'ex gerent de Podemos testificarà aquest divendres pels suposats sobresous

El jutge intenta aclarir si la nova gerent podia crear complements salarials / @EP









L'ex gerent de Podemos, Pablo Manuel Fernández Alarcón, compareixerà aquest divendres com a testimoni davant del jutge de l'anomenat cas 'Neurona', Juan José Escalonilla, en relació amb els complements salarials que la seva successora, Rocío Esther Val, hauria aprovat irregularment per a ella i altres càrrecs de la formació 'estatge'.





El titular de Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid ha citat a Fernández Alarcón al reobrir la investigació per un presumpte delicte d'administració deslleial imputat a Val per implementar aquests plusos, una cosa que l'ex advocat de Podem José Manuel Calvente va assenyalar en la seva denúncia --de la qual va partir el cas 'Neurona' - com a possibles sobresous.





Calvente va posar la lupa en els dos complements que cobraven Val i el tresorer, Daniel de Frutos, --un per Coordinació, de 210,32 euros, i un altre per Coordinació Executiva, de 400 euros-- i en el de Responsabilitat Personal (altres 210,32 euros) que rebia l'advocada Marta Flor, així com en els reemborsaments que haurien rebut en una mitjana de 300 euros mensuals la gerent i de Fruits en concepte de despeses per desplaçament.





Fernández Alarcón havia d'haver testificat el 13 de novembre però no va arribar a fer-ho per problemes de logística. La seva compareixença va quedar pendent fins a semblar descartada el passat mes de març, quan Escalonilla va arxivar provisionalment la trama dels complements salarials al concloure que la gerent de Podem podia acordar-los.





No obstant això, l'instructor va reactivar aquesta línia d'investigació a l'abril, en resposta a un recurs de reforma de Vox. Segons ha explicat, la nova documentació aportada per Podem porta a pensar "indiciàriament" que en realitat Val no tindria facultats per aprovar l'escala salarial i, per tant, tampoc per modificar-la mitjançant la creació de plus.





En un escrit enviat al jutjat madrileny, l'ex senadora de Podem, Celia Cánovas, que exerceix d'acusació particular, ha insistit que Fernández Alarcón comparegués, adduint que va ser qui va proposar les taules salarials de 2017, que serien les vigents quan van passar els fets.





L'UNIVERS 'NEURONA'



El nucli d'aquesta causa, on s'investiga el presumpte finançament il·legal de Podem, és el contracte de 363.000 euros que el partit va signar amb la consultora política Neurona Comunitat per a les eleccions generals de el 28 d'abril de el 2019.





El jutge sospita que va ser un contracte simulat que hauria servit per desviar diners dels comptes 'morades', per aquest motiu l'activitat probatòria se centri a determinar si l'empresa va fer la feina.





Dels altres assumptes que constaven en la denúncia original, Escalonilla ha tancat les investigacions relatives als contractes electorals amb ABD, les obres de la nova seu de Podem i el suposat accés no consentit a un ordinador de l'advocada Marta Flor.





També va tancar la investigació sobre les donacions de la Caixa de Solidaritat i els presumptes sobresous però ha reobert les dues indagacions, la primera per ordre de l'Audiència Provincial després d'un recurs de Vox i Pro Lege i, la segona, esmenant-se a si mateix a petició de Vox.