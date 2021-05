VIDEO. Plataformes ciutadanes a Barcelona: "Colau dimissió, Colau dictadora"

Els anticolau, agrupats en diverses plataformes ciutadanes, han protagonitzat la tercera protesta de les últimes setmanes on han carregat durament contra les polítiques del consistori de Barcelona on s'ha repetit una proclama: "¡Colau dimissió!". Les manifestacions s'han reunit davant d'una gran pancarta on es llegia en català "Heu destrossat i arruïnat Barcelona. ¡Dimissions ja! #Fuera Colau. #Recuperemos Barcelona".













Un dels portaveus ha llegit un manifest on ha carregat contra la "inseguretat, pobresa, el turisme vulgar i els top manta que no paguen impostos". També han acusat l'edil de fomentar l'okupació i les "màfies" de la ciutat. "La seva gestió s'assembla més cada a dia a la d'una abella collonera", ha cridat l'home portaveu en mà, davant les rialles de la multitud.

















Els promotors de la protesta han afirmat que els blocs de formigó impedeixen una circulació fluïda per la ciutat, augmenten el temps de desplaçament dels cotxes i provoquen un augment de contaminació. També acusen el consistori de no fer millores en el transport públic de la ciutat. "Quant cobres per cada bloc?", Ha cridat un.













#RecuperemosBarcelona













També han acusat l'alcaldessa d'adjudicar contractes "a dit" a entitats afins als comuns.





La intenció d'aquestes plataformes és convocar una protesta cada 15 dies.