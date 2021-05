Podem pareix als seus nous Kirchner que tornaran a ser elegits a "la búlgara" aviat

Ell es diu Nacho Ramos, milita al partit des de 2015 però és la parella de qui es convertirà en la nova Secretària General de Podem, Ione Belarra. D'aquesta manera tot canvia perquè ningú canviï en el sistema d'endogàmia en Podem, el partit que venia a canviar-ho tot i millorar la vida de la gent corrent i que l'únic que ha millorat és la vida dels membres de la seva cúpula i no poc sinó molt.









Ione Belarra recollint el testimoni en la dinastia Kirchner Morada I. @EP





Ara ha arribat l'hora dels nous Kirchner, Ione Belarra i el seu nòvio i pare del seu fill, Nacho Ramos per substituir la parella presidencial formada fins ara, "i que fa aigües", Pablo Iglesias i Irene Montero. Ho farà posant-tots els impediments del món als seus rivals que s'enfrontaran a una altra votació a la "búlgara".





Cal ressenyar que han presentat la seva precandidatura a la Secretaria General de Podem sis militants de la formació. No obstant això, per seguir endavant hauran de reunir els avals necessaris en els pròxims cinc dies (des d'aquest divendres i fins dimarts) atès que el partit morat ha canviat les normes per barrar el pas a qualsevol oponent: si a la tercera Assemblea Ciutadana bastaven 150 avals, en aquesta quarta són 500 i sent l'actual direcció en funcions qui revisarà els mateixos. Qui opinen vostès que aconseguirà més i quants d'aquests sis passaran el tall?







En nom una renovació "impostada" la futura secretària general de Podem ha inclòs a la seva parella i pare del seu fill Mr Ramos en el seu precandidatura per al Consell Ciutadà Estatal. Un Ramos a qui no li ha anat gens malament en l'últim any ja que al febrer de 2020, unes setmanes després que la seva parella fos nomenada secretària d'Estat de Drets Socials i Agenda 2030 -número dos Iglesias-, va entrar a treballar com assistent en el grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés.





El nomenament, discrecional (assessors i assistents són càrrecs de confiança), va ser efectuat pel portaveu, Pablo Echenique. Qui per cert seguirà en l'òrgan de direcció de Podem amb Belarra, malgrat que s'havia especulat amb el seu futur després de l'adéu d'Esglésies i del secretari d'Organització, Alberto Rodríguez.





BELARRA REPRESENTA LA CANDIDATURA CONTINUISTA: "ELS MONTERO FRIENDS"





Ione Belarra va fer pública aquest dijous la seva precandidatura íntegra a Consell Ciutadà Estatal, molt continuista respecte a la d'Esglésies. En ella hi seran els actuals dirigents principals de Podem: Irene Montero, Rafael Mayoral, el mateix Echenique, Jaume Asens, Noelia Vera, Isa Serra, Nacho Álvarez, Sofia Castañón i Juanma del Olmo, entre d'altres.





Qui guanyarà Vista Alegre IV? Fàcil, Ione Belarra. En el sistema de votació morat endevinar el resultat és com resoldre aquesta endevinalla popular: "De quin color és el cavall blanc de Santiago".







Seguirem informant...